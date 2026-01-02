    Liga MX

    Toluca suma a su primer refuerzo para la Liga MX Clausura 2026

    Los Diablos Rojos anunciaron a su nuevo integrante en la búsqueda del tricampeonato del futbol mexicano.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    Video Cae una nueva estrella en el campeón Toluca para el Clausura 2026

    Los Diablos Rojos de Toluca comienzan su andar en la búsqueda del tricampeonato del futbol mexicano en la Liga MX Clausura 2026 tras un 2025 exitoso en el que ganaron tanto el Clausura como el Apertura 2025, además del Campeón de Campeones y la Campeones Cup.

    Para ello, el director técnico Antonio Mohamed comienza a apuntalar al equipo de cara a una primera jornada en la que seguramente mostrará un cuadro alterno debido al poco tiempo de descanso que tuvo entre la Final de vuelta y la reanudación del nuevo torneo.

    En época de altas, bajas y rumores para el Clausura 2026, Toluca anunció días atrás la salida de Juan Pablo Domínguez, uno de los que fallaron su disparo en la tanda de penales en la Final frente a Tigres y que ahora vestirá los colores del Club León.

    SEBASTIÁN CÓRDOVA LLEGA COMO REFUERZO DEL TOLUCA

    Es el mediocampista mexicano de 28 años de edad Sebastián Córdova quien arriba a la capital mexiquense como refuerzo para la Liga MX Clausura 2026 proveniente de Tigres, rival de los escarlatas en la pasada Final.

    Será el cuarto equipo de Sebastián Córdova en Primera División del futbol mexicano luego de su paso por América, Necaxa y Tigres; con todos ganó al menos un título de por medio.

    Con los Rayos conquistó la Supercopa MX en 2018, con América una Copa MX y un Campeón de Campeones en 2019, mientras que con Tigres ganó una Liga MX y un Campeón de Campeones en 2023.

