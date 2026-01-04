Liga MX ¿Cuándo inicia el Clausura 2026 de Liga MX? El Apertura 2025 concluyó con el bicampeonato para los Diablos Rojos del Toluca.

Video ¡Estos son los cambios que tendrá el torneo Clausura 2026 de la Liga MX!

El Apertura 2025 concluyó con el título de Liga MX para Toluca y ahora las expectativas se concentran en el Clausura 2026 del futbol mexicano.

El próximo torneo de la Liga MX, Clausura 2026 arrancará el viernes 9 de enero, tras anunciarse el calendario de forma oficial el pasado 9 de diciembre.

En este siguiente semestre, seis equipos tendrán participación en la Concacaf Champions Cup 2026, donde Cruz Azul intentará revalidar el título obtenido el año pasado.

El Mundial 2026 hará que la Liguilla se juegue sin seleccionados mexicanos, aunque, a falta de hacerse oficial, se habla de poder fichar refuerzos de equipos eliminados para no quedar tan disminuidos en plantel.

El torneo del Clausura 2026 de la Liga MX tendrá tres fechas dobles, los Cuartos de Final se jugarán de fin de semana a fin de semana y se prestarán jugadores para partidos amistosos de Selección Mexicana.

Cabe recordar que a partir del 1 de mayo se concentrará el Tri para la Copa Mundial 2026 y no existirá Play-In en esta ocasión para darle mayor velocidad al cierre del certamen mexicano.