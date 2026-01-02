    Liga MX

    Rayados viaja a Guadalajara con cinco bajas para duelos de preparación

    Monterrey dio a conocer que estos futbolistas no entraron en planes previo al inicio de la Liga MX.

    Por:
    Alonso Ramírez
    El Clausura 2026 de la Liga MX está por iniciar y los equipos se mantienen en la parte de la pretemporada, por lo que Rayados tendrá actividad con juegos de preparación.

    Monterrey viajará a Guadalajara para encarar la Copa Pacífica, en la que enfrentará a los Leones Negros de la U de G, pero lo hará sin cinco jugadores.

    Los cinco futbolistas tienen que atender problemas físicos y no realizarán el viaje, ellos son: Lucas Ocampos, debido a la parálisis facial que sufrió hace unos días, Víctor ‘Toro’ Guzmán, por problemas musculares y Jesús ‘Tecatito’ Corona por decisión médica, él se quedará para apuntalar su entrenamiento físico.

    A ellos se unen Michell Rodríguez y Luis Gustavo Sánchez, quienes se están terminando de recuperar de sus respectivas lesiones.

    El cuadrangular en Guadalajara incluye a Rayados, Atlas, Chivas y Leones Negros.

    Monterrey iniciará el Clausura 2026 en casa, cuando reciban al Bicampeón Toluca, equipo que los eliminó en la Liguilla del Apertura 2025.

    Video Las sorpresas en el calendario del Clausura 2026 de la Liga MX
