Liga MX Rayados viaja a Guadalajara con cinco bajas para duelos de preparación Monterrey dio a conocer que estos futbolistas no entraron en planes previo al inicio de la Liga MX.

El Clausura 2026 de la Liga MX está por iniciar y los equipos se mantienen en la parte de la pretemporada, por lo que Rayados tendrá actividad con juegos de preparación.

Monterrey viajará a Guadalajara para encarar la Copa Pacífica, en la que enfrentará a los Leones Negros de la U de G, pero lo hará sin cinco jugadores.

Los cinco futbolistas tienen que atender problemas físicos y no realizarán el viaje, ellos son: Lucas Ocampos, debido a la parálisis facial que sufrió hace unos días, Víctor ‘Toro’ Guzmán, por problemas musculares y Jesús ‘Tecatito’ Corona por decisión médica, él se quedará para apuntalar su entrenamiento físico.

A ellos se unen Michell Rodríguez y Luis Gustavo Sánchez, quienes se están terminando de recuperar de sus respectivas lesiones.

El cuadrangular en Guadalajara incluye a Rayados, Atlas, Chivas y Leones Negros.

Monterrey iniciará el Clausura 2026 en casa, cuando reciban al Bicampeón Toluca, equipo que los eliminó en la Liguilla del Apertura 2025.