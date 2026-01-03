    Liga MX

    Inminente llegada de Palavecino a Cruz Azul y de Faravelli a Necaxa

    En los próximos días se estarían confirmando; además Julián Carranza y Agustín Almendra ya están en Aguascalientes para unirse a Rayos.

    Por:
    TUDN
    Video Cruz Azul sufrirá otra dura baja para el Clausura 2026

    La llegada Agustín Palavecino a Cruz Azul y la de Lorenzo Faravelli a Necaxa son inminentes y se estarían confirmando los próximos días, previo al inicio del Clausura 2026.

    No sería en intercambio entre ambos clubes, si no en operaciones totalmente distintas, así lo confirmó Juan Carlos Zamora de TUDN.

    Además, este sábado Agustín Almendra y Julián Carranza, refuerzos argentinos de los Rayos llegaron ya están en Aguascalientes para unirse a la disciplina de los Rayos.

    Quienes se suman a Kevin 'El Facha' Gutiérrez, quien ya está en la ciudad desde ayer, como los nuevos elementos para el conjunto de hidrocálido de cara al siguiente torneo.

    Zamora, también informa que recientemente Necaxa se ha hecho con más de 20 millones de dólares con sus transacciones.

    "Por las ventas de José Paradela, Nicolás Larcamón, de Dider Cambindo y, por supuesto, también de Palavecino y ahora, pues buscarán volver a ese éxito que tuvieron este primer semestre con esta nueva legión de rayos argentinos", explica el reportero desde Aguscalientes.

    Con estas operaciones, el conjunto dirigido por Martín Varini estaría cerrando su plantel de cara al siguiente torneo que arranca el próximo 8 de enero.

    Video Refuerzo desde Europa para Necaxa para el Clausura 2026
    Liga MXNecaxaCruz AzulAgustín PalavecinoLorenzo FaravelliJulián CarranzaAgustín Almendra

