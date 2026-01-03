    Liga MX

    Necaxa anuncia a su refuerzo proveniente de Inglaterra para el Clausura 2026

    Los Rayos ponen a soñar a su afición con la llegada de este jugador con pasado por la Eredivisie y el futbol inglés de cara al inicio de la Liga MX.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    Video Necaxa tiene a su refuerzo europeo para la Liga MX Clausura 2026

    De cara a la Liga MX Clausura 2026, los Rayos del Necaxa anunciaron a su refuerzo proveniente de la Premier League de Argentina que pone a soñar a su afición, pues si bien hay salidas que parecen que pesarán en el club, hay nombres que parecen compensar esas bajas.

    Este sábado 3 de enero llegaron a territorio mexicano Agustín Almendra y Julián Carranza, éste que horas después fue anunciado por el conjunto rojiblanco como refuerzo y que más adelante también se puede sumar Kevin ‘el Facha’ Gutiérrez.

    Julián Carranza, delantero argentino de 25 años de edad, llega a las filas necaxistas proveniente del Leicester City de la Championship de Inglaterra, donde estaba a préstamo y con el que participó en nueve partidos, aunque sin gol en su casillero estadístico.

    El préstamo del futbolista argentino terminó con Leicester City para volver al Feyenoord, quien decidió cederlo ahora al Necaxa en transferencia definitiva. Con el cuadro de la Eredivisie participó en 21 partidos e hizo cuatro goles.

    Su experiencia se extiende también a la UEFA Champions League, donde jugó con el cuadro de Rotterdam en siete partidos e hizo un gol, además de dos juegos de la Copa de Países Bajos, la KNVB Beker.

    Julián Carranza sabe lo que es jugar en la zona de la Concacaf, pues también estuvo en Inter Miami y en Philadelphia Union antes de partir a Europa con Feyenoord para la temporada 2024-2025.

    El debut del delantero argentino se puede dar el sábado 10 de enero cuando Necaxa visite a Santos Laguna en la Jornada 1 de la Liga MX Clausura 2026 si el estratega Martín Varini, quien recién llega proveniente de FC Juárez, así lo decide.

    Liga MXNecaxaFutbol Estufa Liga MX

