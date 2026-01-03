Liga MX Julio González estaría fuera de Puebla y no tendría equipo para el Clausura 2026 El arquero estaría fuera de su último club y no tendría escuadra para el inicio del torneo de la Liga MX.

El movimiento en los equipos de la Liga MX sigue su marcha de cara al inicio del Clausura 2026, uno de ellos es el Club Puebla, quien ha sumado y ha dejado libres a otros jugadores.

El más reciente fichaje de los poblanos fue el de Kevin Velasco, además, han incorporado a su técnico Albert Espigares, Ignacio Puch, Eduardo Mustre, Juan Pablo Vargas y Daniel Gutiérrez, portero que viene de Mazatlán.

Por esa razón, el arquero Julio González estaría dejando el conjunto de la Franja para el siguiente torneo, quédandose así sin equipo para el Clausura 2026 tras su llegada en 2024, además liberarían un alto porcentaje de la nómina, ya que él era uno de los que cobraba más en el plantel.

Por otro lado, la relación jugador-directiva no era la mejor, por lo que en los últimos juegos estuvo borrado del equipo, estos detalles nos los reveló nuestra compañera de TUDN, Zaritzi Sosa.

Julio González debutó en Santos Laguna en 2013, pasó por Tampico Madero en la Expansión MX, en Tiburones Rojos de Veracruz y luego a Pumas UNAM, donde tuvo su punto más alto, algo que lo llevó a ser considerado en la Selección Mexicana, Puebla ha sido su último club, por el momento.