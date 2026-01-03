Liga MX Cruz Azul busca acomodo a uno de sus laterales de cara a la Liga MX Clausura 2026 Uno de los jugadores extranjeros de La Máquina concluyó su préstamo y regresó al cuadro de La Noria, pero el equipo de Larcamón no cuenta con él.

En pleno movimiento del mercado invernal de cara a la Liga MX Clausura 2026, Cruz Azul es uno de los equipos que más movimientos perfila para el nuevo semestre futbolístico en la continuidad de Nicolás Larcamón como director técnico.

El equipo de La Noria espera a Agustín Palavecino como refuerzo, todo indica que se trata de cuestión de horas, además de que está a punto de colocar a Lorenzo Faravelli en el mercado mexicano.

La Máquina aún no anuncia a algún refuerzo oficial de cara al Clausura 2026, aunque se sabe de la llegada del colombiano Miguel Borja proveniente de River Plate de Argentina y quien incluso ya se entrena por separado en la CDMX.

ACABA PRÉSTAMO, REGRESA A CRUZ AZUL PERO NO ENTRA EN PLANES

Camilo Cándido regresa a la institución cementera para este 2026 luego de que concluyera su préstamo con Atlético Nacional de Colombia; sin embargo, el lateral de 30 años de edad no entra en planes de Nicolás Larcamón.

De acuerdo con Adrián Esparza Oteo para TUDN, el uruguayo reportará con Cruz Azul, pero se espera que en las próximas semanas se pueda concretar su traspaso a algún equipo de Sudamérica.