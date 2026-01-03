Liga MX Pavel Pérez se uniría a Toluca para el Clausura 2026 de la Liga MX Los Diablos Rojos tendrían un mediocampista para suplir la baja de Juan Pablo Domínguez.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video El campeón de la Liga MX sumará un mediocampista este 2026

Los equipos de la Liga MX se siguen armando para el inicio del Clausura 2025 de la Liga MX, en estos últimos días, Necaxa y Toluca han estado movidos en el mercado de fichajes.

Los flamantes Diablos Rojos, actuales campeones del Futbol Mexicano anunciaron la incorporación de Sebastián Córdova para apuntalar el medio campo luego de la salida de Juan Pablo Domínguez.

PUBLICIDAD

Mientras que los Rayos hicieron lo propio al sumar este sábado a Julián Carranza, quien proviene del futbol de Inglaterra.

Ahora se dio una transacción entre estas dos escuadras, se trata del mediocampista Pavel Pérez, quien llevaba un año con el equipo de Aguascalientes y ahora será parte del Toluca del ‘Turco’ Mohamed.

El trato sería en compra definitiva para firmar un contrato de cuatro años, información que reveló César Luis Merlo, especialista en fichajes del futbol internacional.

De concretarse el traspaso, Pavel Pérez podría debutar ante Rayados de Monterrey en el primer partido del Clausura 2026 de la Liga MX.