Liga MX Futbol Estufa Liga MX: Altas, bajas y rumores rumbo al Clausura 2026 Conoce todos los movimientos, refuerzos y operaciones en los 18 equipos de la Liga MX rumbo al Clausura 2026.

El futbol mexicano comenzará un nuevo ciclo con la Liga MX en el Torneo Clausura 2026 en un año muy especial, ya que se trata de año mundialista, en donde México será anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá.

Los equipos en el balompié mexicano esperan armarse todo después de tener un periodo muy movido en el futbol de estufa anterior para el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, con la llegada de varias figuras de renombre.

Aquí conocerás las altas y bajas más destacadas de los 18 equipos del futbol mexicano, los nuevos directores técnicos, los jugadores que emigran a otros clubes o a otros países y los rostros nuevos que se conocerán.

ALTAS Y BAJAS DE AMÉRICA

Altas:

Bajas:

Rumores: Diego Valdés (Baja), Kevin Castañeda (Tijuana), Agustín Palavecino (Necaxa)

ALTAS Y BAJAS DEL ATLAS

Altas: Manuel Capasso (Vasco Da Gama/Brasil)

Bajas:

Rumores: Santiago Muñoz (Sporting Kansas City)

ALTAS Y BAJAS DE ATLÉTICO DE SAN LUIS

Altas:

Bajas:

Rumores:

ALTAS Y BAJAS DE CHIVAS

Altas: Ángel Chávez (Necaxa)

Bajas: Raúl Martínez (Chivas)

Rumores: 'Chicharito' Hernández (Baja), Ángel Sepúlveda (Cruz Azul), Brian Gutiérrez (Chicago Fire), Cade Cowell (New York Red Bull/EUA)

ALTAS Y BAJAS DE CRUZ AZUL

Altas:

Bajas:

Rumores: Ángel Sepúlveda (Baja, Chivas), Mateusz Bogusz

ALTAS Y BAJAS DE FC JUÁREZ

Altas: Pedro Caixinha (DT, Sin equipo)

Bajas: Martín Varini (DT, Necaxa)

Rumores:

ALTAS Y BAJAS DE LEÓN

Altas: José Iván Rodríguez (Necaxa)

Bajas: James Rodríguez

Rumores:

ALTAS Y BAJAS DE MAZATLÁN

Altas:

Bajas:

Rumores: Jordan Sierra, Nicolás Benedetti

ALTAS Y BAJAS DE MONTERREY

Altas:

Bajas: Sergio Ramos

Rumores:

ALTAS Y BAJAS DE NECAXA

Altas: Raúl Martínez (Chivas), Martín Varini (DT, Juárez)

Bajas: Ángel Chávez (Chivas), José Iván Rodríguez (León), Fernando Gago (DT)

Rumores: Johan Rojas (Baja, Nacional de Medellín/Colombia), Diber Cambindo (Baja, Pumas), Agustín Palavecino (Baja, América)

ALTAS Y BAJAS DE PACHUCA

Altas:

Bajas: Luis 'Chaka' Rodríguez

Rumores: Elías Montiel (Baja), Jhonder Cádiz (Baja), Oussama Idrissi (Baja)

ALTAS Y BAJAS DE PUEBLA

Altas: Albert Espigares (DT)

Bajas: Hernán Cristante (DT)

Rumores:

ALTAS Y BAJAS DE PUMAS

Altas:

Bajas:

Rumores: James Rodríguez (León), Diber Cambindo (Necaxa), 'Chicho' Arango (San Jose/EUA)

ALTAS Y BAJAS DE QUERÉTARO

Altas: Esteban González (DT)

Bajas: Benjamín Mora (DT)

Rumores:

ALTAS Y BAJAS DE SANTOS LAGUNA

Altas:

Bajas:

Rumores:

ALTAS Y BAJAS DE TIGRES

Altas:

Bajas:

Rumores:

ALTAS Y BAJAS DE TOLUCA

Altas:

Bajas:

Rumores:

ALTAS Y BAJAS DE TIJUANA