    Liga MX

    Futbol Estufa Liga MX: Altas, bajas y rumores rumbo al Clausura 2026

    Conoce todos los movimientos, refuerzos y operaciones en los 18 equipos de la Liga MX rumbo al Clausura 2026.

    Video ¿Hay molestia? Monterrey se pronuncia a la polémica salida de Sergio Ramos

    El futbol mexicano comenzará un nuevo ciclo con la Liga MX en el Torneo Clausura 2026 en un año muy especial, ya que se trata de año mundialista, en donde México será anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá.

    Los equipos en el balompié mexicano esperan armarse todo después de tener un periodo muy movido en el futbol de estufa anterior para el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, con la llegada de varias figuras de renombre.

    PUBLICIDAD

    Aquí conocerás las altas y bajas más destacadas de los 18 equipos del futbol mexicano, los nuevos directores técnicos, los jugadores que emigran a otros clubes o a otros países y los rostros nuevos que se conocerán.

    ALTAS Y BAJAS DE AMÉRICA

    • Altas:
    • Bajas:
    • Rumores: Diego Valdés (Baja), Kevin Castañeda (Tijuana), Agustín Palavecino (Necaxa)

    ALTAS Y BAJAS DEL ATLAS

    • Altas: Manuel Capasso (Vasco Da Gama/Brasil)
    • Bajas:
    • Rumores: Santiago Muñoz (Sporting Kansas City)

    ALTAS Y BAJAS DE ATLÉTICO DE SAN LUIS

    • Altas:
    • Bajas:
    • Rumores:

    ALTAS Y BAJAS DE CHIVAS

    • Altas: Ángel Chávez (Necaxa)
    • Bajas: Raúl Martínez (Chivas)
    • Rumores: 'Chicharito' Hernández (Baja), Ángel Sepúlveda (Cruz Azul), Brian Gutiérrez (Chicago Fire), Cade Cowell (New York Red Bull/EUA)

    ALTAS Y BAJAS DE CRUZ AZUL

    • Altas:
    • Bajas:
    • Rumores: Ángel Sepúlveda (Baja, Chivas), Mateusz Bogusz

    ALTAS Y BAJAS DE FC JUÁREZ

    Más sobre Liga MX

    Jesús Orozco Chiquete recibe nuevo diagnóstico de su lesión, es más grave
    1 mins

    Jesús Orozco Chiquete recibe nuevo diagnóstico de su lesión, es más grave

    Liga MX
    Tigres busca repetirle la dosis a Toluca y apagar el infierno
    1:25

    Tigres busca repetirle la dosis a Toluca y apagar el infierno

    Liga MX
    Confirmado: Un equipo desaparece de la Liga MX; ¡¡vuelve el Altante!!
    1:33

    Confirmado: Un equipo desaparece de la Liga MX; ¡¡vuelve el Altante!!

    Liga MX
    ¿Cuántos títulos de Liga MX tiene Toluca en su historia?
    1 mins

    ¿Cuántos títulos de Liga MX tiene Toluca en su historia?

    Liga MX
    ¡Superiores! Tigres tiene paternidad sobre Toluca en las Liguillas
    1:37

    ¡Superiores! Tigres tiene paternidad sobre Toluca en las Liguillas

    Liga MX
    Los títulos de Toluca en la Liga MX en su historia
    1:50

    Los títulos de Toluca en la Liga MX en su historia

    Liga MX
    Final Liga MX: La dinastía de Tigres en una década gloriosa
    2 mins

    Final Liga MX: La dinastía de Tigres en una década gloriosa

    Liga MX
    Atlante regresará a la primera división en el 2026
    2 mins

    Atlante regresará a la primera división en el 2026

    Liga MX
    Clausura 2026: La Liguilla se podrá jugar con más extranjeros en cancha
    1 mins

    Clausura 2026: La Liguilla se podrá jugar con más extranjeros en cancha

    Liga MX
    Tigres vs. Toluca: Antonio Mohamed revela su cábala para la Final de la Liga MX
    1 mins

    Tigres vs. Toluca: Antonio Mohamed revela su cábala para la Final de la Liga MX

    Liga MX
    • Altas: Pedro Caixinha (DT, Sin equipo)
    • Bajas: Martín Varini (DT, Necaxa)
    • Rumores:

    ALTAS Y BAJAS DE LEÓN

    • Altas: José Iván Rodríguez (Necaxa)
    • Bajas: James Rodríguez
    • Rumores:
    PUBLICIDAD

    ALTAS Y BAJAS DE MAZATLÁN

    • Altas:
    • Bajas:
    • Rumores: Jordan Sierra, Nicolás Benedetti

    ALTAS Y BAJAS DE MONTERREY

    • Altas:
    • Bajas: Sergio Ramos
    • Rumores:

    ALTAS Y BAJAS DE NECAXA

    • Altas: Raúl Martínez (Chivas), Martín Varini (DT, Juárez)
    • Bajas: Ángel Chávez (Chivas), José Iván Rodríguez (León), Fernando Gago (DT)
    • Rumores: Johan Rojas (Baja, Nacional de Medellín/Colombia), Diber Cambindo (Baja, Pumas), Agustín Palavecino (Baja, América)

    ALTAS Y BAJAS DE PACHUCA

    • Altas:
    • Bajas: Luis 'Chaka' Rodríguez
    • Rumores: Elías Montiel (Baja), Jhonder Cádiz (Baja), Oussama Idrissi (Baja)

    ALTAS Y BAJAS DE PUEBLA

    • Altas: Albert Espigares (DT)
    • Bajas: Hernán Cristante (DT)
    • Rumores:

    ALTAS Y BAJAS DE PUMAS

    • Altas:
    • Bajas:
    • Rumores: James Rodríguez (León), Diber Cambindo (Necaxa), 'Chicho' Arango (San Jose/EUA)

    ALTAS Y BAJAS DE QUERÉTARO

    • Altas: Esteban González (DT)
    • Bajas: Benjamín Mora (DT)
    • Rumores:

    ALTAS Y BAJAS DE SANTOS LAGUNA

    • Altas:
    • Bajas:
    • Rumores:
    PUBLICIDAD

    ALTAS Y BAJAS DE TIGRES

    • Altas:
    • Bajas:
    • Rumores:

    ALTAS Y BAJAS DE TOLUCA

    • Altas:
    • Bajas:
    • Rumores:

    ALTAS Y BAJAS DE TIJUANA

    • Altas:
    • Bajas:
    • Rumores: Kevin Castañeda (Baja, América), 'Chicho' Arango (San Jose/EUA)
    Relacionados:
    Liga MXFutbol Estufa Liga MX

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
    Cómplices
    Gratis
    Tráiler: Oríllese a la orilla (Temporada 2)
    Desastre en familia
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX