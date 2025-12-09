Futbol Estufa Liga MX: Altas, bajas y rumores rumbo al Clausura 2026
Conoce todos los movimientos, refuerzos y operaciones en los 18 equipos de la Liga MX rumbo al Clausura 2026.
El futbol mexicano comenzará un nuevo ciclo con la Liga MX en el Torneo Clausura 2026 en un año muy especial, ya que se trata de año mundialista, en donde México será anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá.
Los equipos en el balompié mexicano esperan armarse todo después de tener un periodo muy movido en el futbol de estufa anterior para el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, con la llegada de varias figuras de renombre.
Aquí conocerás las altas y bajas más destacadas de los 18 equipos del futbol mexicano, los nuevos directores técnicos, los jugadores que emigran a otros clubes o a otros países y los rostros nuevos que se conocerán.
ALTAS Y BAJAS DE AMÉRICA
- Altas:
- Bajas:
- Rumores: Diego Valdés (Baja), Kevin Castañeda (Tijuana), Agustín Palavecino (Necaxa)
ALTAS Y BAJAS DEL ATLAS
- Altas: Manuel Capasso (Vasco Da Gama/Brasil)
- Bajas:
- Rumores: Santiago Muñoz (Sporting Kansas City)
ALTAS Y BAJAS DE ATLÉTICO DE SAN LUIS
- Altas:
- Bajas:
- Rumores:
ALTAS Y BAJAS DE CHIVAS
- Altas: Ángel Chávez (Necaxa)
- Bajas: Raúl Martínez (Chivas)
- Rumores: 'Chicharito' Hernández (Baja), Ángel Sepúlveda (Cruz Azul), Brian Gutiérrez (Chicago Fire), Cade Cowell (New York Red Bull/EUA)
ALTAS Y BAJAS DE CRUZ AZUL
- Altas:
- Bajas:
- Rumores: Ángel Sepúlveda (Baja, Chivas), Mateusz Bogusz
ALTAS Y BAJAS DE FC JUÁREZ
- Altas: Pedro Caixinha (DT, Sin equipo)
- Bajas: Martín Varini (DT, Necaxa)
- Rumores:
ALTAS Y BAJAS DE LEÓN
- Altas: José Iván Rodríguez (Necaxa)
- Bajas: James Rodríguez
- Rumores:
ALTAS Y BAJAS DE MAZATLÁN
- Altas:
- Bajas:
- Rumores: Jordan Sierra, Nicolás Benedetti
ALTAS Y BAJAS DE MONTERREY
- Altas:
- Bajas: Sergio Ramos
- Rumores:
ALTAS Y BAJAS DE NECAXA
- Altas: Raúl Martínez (Chivas), Martín Varini (DT, Juárez)
- Bajas: Ángel Chávez (Chivas), José Iván Rodríguez (León), Fernando Gago (DT)
- Rumores: Johan Rojas (Baja, Nacional de Medellín/Colombia), Diber Cambindo (Baja, Pumas), Agustín Palavecino (Baja, América)
ALTAS Y BAJAS DE PACHUCA
- Altas:
- Bajas: Luis 'Chaka' Rodríguez
- Rumores: Elías Montiel (Baja), Jhonder Cádiz (Baja), Oussama Idrissi (Baja)
ALTAS Y BAJAS DE PUEBLA
- Altas: Albert Espigares (DT)
- Bajas: Hernán Cristante (DT)
- Rumores:
ALTAS Y BAJAS DE PUMAS
- Altas:
- Bajas:
- Rumores: James Rodríguez (León), Diber Cambindo (Necaxa), 'Chicho' Arango (San Jose/EUA)
ALTAS Y BAJAS DE QUERÉTARO
- Altas: Esteban González (DT)
- Bajas: Benjamín Mora (DT)
- Rumores:
ALTAS Y BAJAS DE SANTOS LAGUNA
- Altas:
- Bajas:
- Rumores:
ALTAS Y BAJAS DE TIGRES
- Altas:
- Bajas:
- Rumores:
ALTAS Y BAJAS DE TOLUCA
- Altas:
- Bajas:
- Rumores:
ALTAS Y BAJAS DE TIJUANA
- Altas:
- Bajas:
- Rumores: Kevin Castañeda (Baja, América), 'Chicho' Arango (San Jose/EUA)
