Liga MX León anuncia como refuerzo a jugador que falló un penal en la Final con Toluca Llega como bicampeón para enrolarse en las filas del conjunto esmeralda hacia la Liga MX Clausura 2026.

Se trata del mediocampista mexicano Juan Pablo Domínguez, de 27 años de edad, y quien ha saboreado esta etapa exitosa con los Diablos Rojos del director técnico argentino Antonio Mohamed.

“Juan Pi, gracias por defender nuestra camiseta. Mucho éxito en lo que viene”, fue como despidió Toluca a su jugador después de que el Club León lo anunciara como refuerzo para el ‘semestre mundialista’.

Juan Pablo Domínguez registró 10 goles en Liga MX con Toluca luego de su breve paso tanto por Atlante, que está por regresar a Primera División, como por el Necaxa.