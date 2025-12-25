    Liga MX

    León anuncia como refuerzo a jugador que falló un penal en la Final con Toluca

    Llega como bicampeón para enrolarse en las filas del conjunto esmeralda hacia la Liga MX Clausura 2026.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    add
    Síguenos en Google
    Video Falla penal con Toluca en la Final y cambia de equipo para el Clausura 2026

    León anunció a su nuevo refuerzo para la Liga MX Clausura 2026 proveniente del bicampeón Toluca con todo y que falló su disparo en la tanda de penales en la que los escarlatas lograron imponerse a Tigres para conseguir su duodécimo título.

    Más sobre Liga MX

    Chicharito, Hormiga y Milito: Los altibajos de Chivas en 2025 y su promesa para 2026
    2 mins

    Chicharito, Hormiga y Milito: Los altibajos de Chivas en 2025 y su promesa para 2026

    Liga MX
    Alexis Vega presume sus regalos de Navidad
    1 mins

    Alexis Vega presume sus regalos de Navidad

    Liga MX
    El mensaje de Tigres al América en día de Navidad
    1 mins

    El mensaje de Tigres al América en día de Navidad

    Liga MX
    Fabián Estay confiesa 'aventura' con famosa actriz mexicana
    1 mins

    Fabián Estay confiesa 'aventura' con famosa actriz mexicana

    Liga MX
    'Turco' Mohamed sorprende con mensaje navideño ¡con exceso de copas!
    1 mins

    'Turco' Mohamed sorprende con mensaje navideño ¡con exceso de copas!

    Liga MX
    Anuncian a exfigura de América y Chivas como refuerzo del Cancún FC
    1 mins

    Anuncian a exfigura de América y Chivas como refuerzo del Cancún FC

    Liga MX
    Cruz Azul: Un 2025 agridulce, un título y cuatro decepciones
    2 mins

    Cruz Azul: Un 2025 agridulce, un título y cuatro decepciones

    Liga MX
    Alexis Vega revela la insólita cantidad que cuesta su 'outfit' tras ser bicampeón
    1 mins

    Alexis Vega revela la insólita cantidad que cuesta su 'outfit' tras ser bicampeón

    Liga MX
    'Pollo' Briseño y Dieter Villalpando reviven su polémica con nuevo enfrentamiento
    2 mins

    'Pollo' Briseño y Dieter Villalpando reviven su polémica con nuevo enfrentamiento

    Liga MX
    ¡Puebla se adelanta su Navidad! Firma a par de delanteros
    1 mins

    ¡Puebla se adelanta su Navidad! Firma a par de delanteros

    Liga MX

    Se trata del mediocampista mexicano Juan Pablo Domínguez, de 27 años de edad, y quien ha saboreado esta etapa exitosa con los Diablos Rojos del director técnico argentino Antonio Mohamed.

    PUBLICIDAD

    “Juan Pi, gracias por defender nuestra camiseta. Mucho éxito en lo que viene”, fue como despidió Toluca a su jugador después de que el Club León lo anunciara como refuerzo para el ‘semestre mundialista’.

    Juan Pablo Domínguez registró 10 goles en Liga MX con Toluca luego de su breve paso tanto por Atlante, que está por regresar a Primera División, como por el Necaxa.

    Se trata de la primera baja oficial del Toluca para el siguiente torneo mexicano, mientras que por el lado del León se sumó a Sebastián Vegas y José Iván Rodríguez como refuerzos del equipo.

    Relacionados:
    Liga MXLeónTolucaFutbol Estufa Liga MX

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    Una película de amor y guerra
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX