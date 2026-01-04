Liga MX Toluca sorprende con su segundo refuerzo del Clausura 2026: Jorge Díaz Price El 'Turco' Mohamed refuerza su mediocampo con futbolista del Cancún FC de la Liga de Expansión MX.

Video ¡Toluca sorprende con inesperado refuerzo en busca del tricampeonato!

Toluca comenzó el año con fichajes y dos días después de anunciar a Sebastián Córdova, dio a conocer a su segunda incorporación del Torneo Clausura 2026 en busca del tricampeonato de Liga MX.

Los Diablos Rojos anunciaron a Jorge Díaz Price, mediocampista de 27 años que llega procedente del Cancún FC de la Liga de Expansión MX.

PUBLICIDAD

"Deseo tener salud y prosperidad; deseo tener mucha paz; deseo jugar en el bicampeón", dice el futbolista en el video de su presentación mientras se come las tradicionales uvas de año nuevo.

Enero apenas empieza y los deseos de Año Nuevo ya se cumplen 👀🌟 pic.twitter.com/yFC5wmLJMF — Toluca FC (@TolucaFC) January 4, 2026

¿Quién es Jorge Díaz Price, el nuevo refuerzo del Toluca?

Jorge Díaz Price arriba al Toluca con un perfil bajo, pero con grandes números, pues a pesar de ser centrocampista, en dos años con Cancún FC anotó 12 goles en 62 partidos.

El nuevo refuerzo del bicampeón de la Liga MX se formó en las divisiones inferiores del Atlante antes de pasar a León, con quien debutó en Primera División en 2018.

La carrera de Jorge Díaz Price ha tenido lapsos complicados llegando a emigrar al Everton de Viña del Mar entre 2020 y 2021 y jugando en el Yalmakan FC, club con sede en Chetumal que formaba parte de la Liga Premier.

En enero del 2024 fichó con Cancún FC donde su carrera tuvo un segundo aire y se consagró como uno de los mejores jugadores de su equipo, a tal punto de llamar la atención del Toluca para reforzar su mediocampo en busca de un legendario tricampeonato.

Se espera que el ‘Turco’ Mohamed siga reforzando el centro de la cancha, pues los Diablos Rojos tienen cerrado a Pavel Pérez que llegará procedente del Necaxa en los próximos días.