    Jorge Bava elogia al Toluca y abre la puerta a su regreso a México

    El entrenador uruguayo resaltó la competitividad de la Liga MX y no ocultó su interés por volver a dirigir en la región.

    Por:Jaime Bernal
    El bicampeonato del Toluca no es una casualidad ni un golpe de fortuna. Para Jorge Bava, exentrenador del León y conocedor del futbol mexicano, el logro escarlata tiene un valor especial en una liga donde cada jornada es una batalla y donde sostener la regularidad suele ser el mayor desafío.

    A mí no me sorprende. No me sorprende porque me tocó estar ahí, me tocó analizar el equipo previamente y tenía una gran plantilla. Los campeonatos anteriores a no ganarlo, había sido de los mejores equipos en el torneo regular. Por diferentes detalles se le venía escapando y bueno creo que terminó de abrochar ese gran plantel que tenía con dos o tres piezas claves como Paulinho, como Alexis y una estructura que ya tenían”, explicó Bava en entrevista con TUDN.

    El DT uruguayo, que en apenas cuatro años de carrera suma ya ocho títulos, también elogió la figura del entrenador Antonio ‘Turco’ Mohamed, pues afirma que le dio el “salto de calidad” que le hacía falta a los Diablos Rojos.

    Encontró un técnico que conoce la liga, un ganador nato y que le dio ese plus y ese salto de calidad que necesitaba. No me sorprende el bicampeonato para nada porque suelo ver la liga y es un equipazo. Sobre todo un equipo ganador y que tiene mucha localía, es una plaza que cuesta mucho hasta sacar un empate”, añadió.

    Con la autoridad que le da haber dirigido en México y haber vivido la MLS como futbolista, Bava, de 44 años, no dudó en destacar el crecimiento del futbol en la región. El uruguayo reconoció que tanto la Liga MX como la MLS atraviesan una etapa de evolución que resulta muy atractiva para los entrenadores.

    Me encantaría regresar. Es un lugar donde el futbol está creciendo mucho y creo que hoy es una buena medida. Esperemos que el futuro nos lleve por ahí porque es un lugar que a mí me gusta mucho, donde la pasé muy bien, pero sobre todo que es muy competitivo en el futbol”, concluyó.

