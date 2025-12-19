    Toluca

    Antonio Mohamed aclara el cambio de porteros en la Final de la Liga MX

    El técnico del Toluca explica la decisión que se tomó de que en la Vuelta de la Final jugara Luis García en vez de Hugo González.

    Por:Erick Morales Baca
    Video 'Turco' Mohamed explica quién tomó la decisión de no alinear a Hugo González

    Luego de la polémica que se generó durante la Final del Torneo Apertura 2025 por el cambio de portero en el Toluca, Antonio Mohamed aclaró quién tomo la decisión de de que jugara Luis García en vez de Hugo González en el encuentro de Vuelta.

    "La decisión es 100% mía, consultada con Oscar, el entrenador de arqueros, y con la experiencia que me ha tocado vivir con Hugo, cómo lo notaba y cómo veía el ambiente, fue la decisión que tomé, Hugo estaba para jugar, pero obviamente con más presión que Luis, fue una decisión futbolística, creí que era lo mejor para el equipo, son decisiones a tomar en momentos importantes".

    Tras coronarse bicampeón de la Liga MX al vencer a Tigres con Luis García bajo los tres palos, el estratega de los Diablos Rojos dejó claro que son decisiones que se deben tomar en cuestión de minutos y con frialdad.

    "Era todo muy rápido, si era un partido en Liga, es más, si era otro rival, seguro hubiera pasado, pero fue muy rápido, y con el mismo rival, tomé esa decisión, hablada, y había qué tomarla".

    El Turco destacó que su decisión también tuvo mucho que ver con el momento que vivía Hugo González por lo ocurrido en el encuentro de Ida, por lo que también fue pensada en no darle una mayor carga psicológicamente hablando.

    "La verdad que lo que quise decir con eso es que ya entrado en calor, se metían con Hugo el partido pasado, preferí quitarle la presión, estaba la moneda en el air e si Hugo estaba bien psicológicamente o no, fue la decisión que tomé nada más, pensé mucho en el equipo y mucho en Hugo también, piensan que es al revés, también busqué ese lado de la historia".

    Finalmente, Antonio Mohamed habló un poco de la relación 'familiar' que lleva con el portero Hugo González, con quien ya le ha tocado vivir momentos amargos en la cancha.

    " A Hugo lo quiero como un hijo, lo tuve en todos lados, nos ha tocado perder Finales juntos, esa revancha también la quería tener, pero jugó media Final, como también Luis venía jugando los últimos partidos del torneo, tampoco fue tan nombrado eso, también obviamente está el error que cometió, si no ganamos iba a quedar marcado, por suerte queda en el olvido".

