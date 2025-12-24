Liga MX Querétaro anuncia refuerzo proveniente del Manchester City para el Clausura 2026 Los Gallos se refuerzan con un mexicano juvenil que llega desde el futbol inglés para tratar de salir de las últimas posiciones.

Los Gallos de Querétaro son de los equipos que más altas y bajas registran de cara a la Liga MX Clausura 2026 en busca de salir de las últimas posiciones en la tabla así como para evitar multas en la de cocientes.

Con Esteban ‘Chino’ González como director técnico, tras la salida de Benjamín Mora, quien no logró clasificar al equipo al Play-In del Apertura 2025, tratarán de revertir los malos resultados y regresar a una Liguilla por primera vez desde el Clausura 2024, cuando jugó Play-In.

Ahora, con el fichaje del futbolista mexicano Alex Alcalá, echa sus esperanzas en las piernas de este jugador de 20 años de edad y que llega del City Football Group; es decir, de la academia del Manchester City de la Premier League de Inglaterra.

Con la academia de los Cityzens, Alex Alcalá apenas disputó ocho partidos e hizo un gol. Su último partido oficial fue con el equipo Sub-18 a mediados de mayo de 2024, poca actividad a diferencia de la participación que llegó a tener en las inferiores del LA Galaxy, donde destacó.