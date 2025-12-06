    Liga MX

    ¡Técnico campeón en Chile llega a los Gallos Blancos del Querétaro!

    Tras ser campeón con el Coquimbo Unido, Esteban González será el nuevo estratega del Querétaro, para el Clausura 2026.

    Por:
    Baudelio García Espinosa.
    Video ¡Bombazo! ¡Técnico campeón internacional llega a la Liga MX!

    Los Gallos Blancos de Querétaro anunciaron a través de su cuenta de X que el técnico Esteban González será su nuevo director técnico, para el torneo Clausura 2026. A través de un video que hace alusión a un videojuego de futbol se anuncia la llegada del estratega chileno.

    Esteban González llega procedente del futbol de su país donde hizo campeón al Coquimbo Unido, el primer título en la historia del club andino, por lo que firmó cláusula de rescisión y el pago de 200 mil dólares al club.

    PUBLICIDAD

    Los Gallos Blancos le ofrecieron contrato por dos temporadas al estratega debido a los números que logró con Coquimbo Unido que en 29 partidos sumó 22 triunfos y seis empates, la única derrota fue ante Colo Colo.Coquimbo le había presentado una oferta a su estratega, pero le convenció más la de Querétaro para sumar experiencia en su currículum.

    "La carrera del entrenador es muy distinta a la del jugador profesional, donde una buena o mala decisión puede marcarte. La carrera del entrenador es de largo aliento, es como correr una maratón y en ese sentido estoy tranquilo, no quiero decir la palabra cómodo, pero estoy muy bien acá”, había dicho el ‘Chino’, en una entrevista con el canal deportivo ESPN.

