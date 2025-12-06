Los Gallos Blancos de Querétaro anunciaron a través de su cuenta de X que el técnico Esteban González será su nuevo director técnico, para el torneo Clausura 2026. A través de un video que hace alusión a un videojuego de futbol se anuncia la llegada del estratega chileno.

Esteban González llega procedente del futbol de su país donde hizo campeón al Coquimbo Unido, el primer título en la historia del club andino, por lo que firmó cláusula de rescisión y el pago de 200 mil dólares al club.

Los Gallos Blancos le ofrecieron contrato por dos temporadas al estratega debido a los números que logró con Coquimbo Unido que en 29 partidos sumó 22 triunfos y seis empates, la única derrota fue ante Colo Colo.Coquimbo le había presentado una oferta a su estratega, pero le convenció más la de Querétaro para sumar experiencia en su currículum.