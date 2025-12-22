    Liga MX

    Alex Alcalá será refuerzo de Querétaro en 2026 procedente del Manchester City

    Los nuevos propietarios de los Gallos Blancos van por todo en el Clausura 2026.

    Por:Juan Regis
    add
    Video ¡Bombazo! Querétaro se refuerza con futbolista del Manchester City

    El equipo de Querétaro ha puesto manos a la obra de cara al arranque del torneo Clausura 2026 de Liga MX y está a nada de anunciar el fichaje de un joven futbolista mexicano.

    De acuerdo con el periodista Fabrizio Romano, el juvenil mexicano de 20 años, Alex Alcalá, será refuerzo de los Gallos Blancos para el 2026.

    La fuente señala que Alcalá ya se encuentra realizando los exámenes médico pertinentes para concretar su fichaje con el conjunto queretano, que en el verano anunció a la firma estadounidense de inversión Innovatio Capital como su nuevo propietario.

    Alcalá, mediocampista ofensivo, pertencía al City Football Group, es decir, a la academia de los Citizens con la esperanza de poder ganarse un lugar en el primer equipo.

    Sin embargo, tras año y medio en Inglaterra, el mexicano regresa a México para ponerse bajo las órdenes de Esteban González, quien se rumora podría colocarlo en la Sub-21 para que gane ritmo.

    Alex Alcalá llegaría a Querétaro en calidad de agente libre y el club solo tendría que pagar una compensación por la rescisión del contrato a la academia del City.

