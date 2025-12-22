Liga MX Alex Alcalá será refuerzo de Querétaro en 2026 procedente del Manchester City Los nuevos propietarios de los Gallos Blancos van por todo en el Clausura 2026.

El equipo de Querétaro ha puesto manos a la obra de cara al arranque del torneo Clausura 2026 de Liga MX y está a nada de anunciar el fichaje de un joven futbolista mexicano.

De acuerdo con el periodista Fabrizio Romano, el juvenil mexicano de 20 años, Alex Alcalá, será refuerzo de los Gallos Blancos para el 2026.

La fuente señala que Alcalá ya se encuentra realizando los exámenes médico pertinentes para concretar su fichaje con el conjunto queretano, que en el verano anunció a la firma estadounidense de inversión Innovatio Capital como su nuevo propietario.

Alcalá, mediocampista ofensivo, pertencía al City Football Group, es decir, a la academia de los Citizens con la esperanza de poder ganarse un lugar en el primer equipo.

Sin embargo, tras año y medio en Inglaterra, el mexicano regresa a México para ponerse bajo las órdenes de Esteban González, quien se rumora podría colocarlo en la Sub-21 para que gane ritmo.