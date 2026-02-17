    Liga MX

    La petición que debería hacer Chivas y Vergara a Javier Aguirre y la Selección Mexicana

    David Faitelson aconsejó al dueño de Guadalajara lo que podría hacer de cara a la Liguilla del Clausura 2026.

    Por:
    Alonso Ramírez
    Video El consejo de David Faitelson a Chivas para la Liguilla del Clausura 2026


    Las Chivas iniciaron con el pie derecho el Clausura 2026 de la Liga MX, ligaron seis victorias tras el triunfo sobre el América en el Clásico Nacional.

    En Tercer Grado Deportivo se tocó el tema del buen momento de Guadalajara, pero advirtieron sobre lo que viene con la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026.

    Javier Aguirre quiere tener a los jugadores tiempo antes y eso repercutiría en el equipo Rojiblanco, ya que aportaría varios jugadores al Tri, por lo que David Faitelson le mandó un mensaje al dueño del conjunto tapatío.

    “El Guadalajara hoy es el mejor equipo del futbol mexicano, el único que puede arruinar a este Chivas se llama Javier Aguirre, creo que a Amaury Vergara tendría que pedir hablar con Aguirre y decirle, señor Aguirre, usted a mis jugadores no me los toque hasta que yo sea eliminado de la liguilla por el campeonato”.

    Además, el periodista argumentó que es mejor tener a un jugador en ritmo de competencia a tenerlo solamente en entrenamientos.

    “Yo prefiero que esos jugadores de Chivas estén en la cancha jugando a tope una liguilla, a que estén encerrados en el centro de alto rendimiento, entrenando a doble sesión y jugando el FIFA por las noches”.

    “Este Guadalajara tiene la sensación finalmente de que puede lograr un campeonato y prefiero que esos jugadores lleguen a alimentar a la selección siendo campeones que encerrados en una concentración”.

