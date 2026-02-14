Liga MX Partidos del 14 de febrero del 2026: Clásico, Liga MX y mexicanos en el extranjero La actividad del fin de semana está a todo lo que da y nos tiene reservados emocionantes encuentros en todos los frentes.

El balón se mantiene rodando el fin de semana y nos tiene reservados duelos del más alto nivel en todos los frentes como el Clásico entre Chivas y América, la Jornada 6 de la Liga MX y los mexicanos en el exterior.

La actividad inicia en la liga turca cuando el Fenerbahce de Edson Álvarez visite al Trabzonspor. Un poco más tarde, en la Eredivisie el AZ Almaar de Mateo Chávez hace lo propio con el Excelsior.

En la Liga de Arabia el Al Nassr de Cristiano Ronaldo juega ante el Al-Fateh y en España e Real Madrid enfrenta al Real Sociedad.

Ya por la noche continúa la actividad de la Jornada 6 del Clausura 2026 y los juegos serán: Atlético de San Luis vs. Querétaro, Pachuca vs. Atlas, Monterrey vs. León, Juárez vs. Necaxa y el Clásico entre Chivas vs. América.

Partidos del sábado 14 de febrero del 2026

Liga Turquía

- Trabzonspor vs. Fenerbahce - El partido inicia a las 11:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:00 pm ET, a las 11:00 am CT y a las 9:00 am PT.

Liga de Arabia

- Al-Fateh vs. Al-Nassr - El partido inicia a las 11:30 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:30 pm ET, a las 11:30 am CT y a las 9:30 am PT.

Eredivisie

- Excelsior vs. AZ - El partido inicia a las 11:45 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:45 pm ET, a las 11:45 am CT y a las 9:45 am PT.

LaLiga

- Real Madrid vs. Real Sociedad - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT.

Liga MX

- Atlético de San Luis vs. Querétaro - El partido inicia a las 5:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 6:00 pm ET, a las 5:00 pm CT y a las 3:00 pm PT. El juego lo podrás ver por ViX tanto en México como en Estados Unidos.

- Pachuca vs. Atlas - El partido inicia a las 5:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 6:00 pm ET, a las 5:00 pm CT y a las 3:00 pm PT. El juego lo podrás ver por ViX en los Estados Unidos.

- Monterrey vs. León - El partido inicia a las 7:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 8:00 pm ET, a las 7:00 pm CT y a las 5:00 pm PT. El juego lo podrás en los Estados Unidos por TUDN, tudn.com y app de TUDN.

- FC Juárez vs. Necaxa - El partido inicia a las 7:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 8:00 pm ET, a las 7:00 pm CT y a las 5:00 pm PT.

- Chivas vs. América - El partido inicia a las 9:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 10:00 pm ET, a las 9:00 pm CT y a las 7:00 pm PT.

Liga MX femenil

- Necaxa vs. Santos - El partido inicia a las 7:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 8:00 pm ET, a las 7:00 pm CT y a las 5:00 pm PT. El juego lo podrás ver por ViX tanto en México como en Estados Unidos.