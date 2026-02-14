    Liga MX

    Partidos del 14 de febrero del 2026: Clásico, Liga MX y mexicanos en el extranjero

    La actividad del fin de semana está a todo lo que da y nos tiene reservados emocionantes encuentros en todos los frentes.

    Por:
    Omar Carrillo
    add
    Síguenos en Google
    Video Los jugadores de Chivas y América que pueden decidir el Clásico


    El balón se mantiene rodando el fin de semana y nos tiene reservados duelos del más alto nivel en todos los frentes como el Clásico entre Chivas y América, la Jornada 6 de la Liga MX y los mexicanos en el exterior.

    PUBLICIDAD

    La actividad inicia en la liga turca cuando el Fenerbahce de Edson Álvarez visite al Trabzonspor. Un poco más tarde, en la Eredivisie el AZ Almaar de Mateo Chávez hace lo propio con el Excelsior.

    En la Liga de Arabia el Al Nassr de Cristiano Ronaldo juega ante el Al-Fateh y en España e Real Madrid enfrenta al Real Sociedad.

    Ya por la noche continúa la actividad de la Jornada 6 del Clausura 2026 y los juegos serán: Atlético de San Luis vs. Querétaro, Pachuca vs. Atlas, Monterrey vs. León, Juárez vs. Necaxa y el Clásico entre Chivas vs. América.

    Más sobre Liga MX

    Efraín Juárez destacó la entrega de los jugadores de Pumas tras remontada en Puebla
    2 mins

    Efraín Juárez destacó la entrega de los jugadores de Pumas tras remontada en Puebla

    Liga MX
    Así agradecen jugadores la serenata al América hacia el Clásico
    6:18

    Así agradecen jugadores la serenata al América hacia el Clásico

    Liga MX
    Pumas remonta en el Cuauhtémoc frente a Puebla en la Jornada 6 de la Liga MX
    2 mins

    Pumas remonta en el Cuauhtémoc frente a Puebla en la Jornada 6 de la Liga MX

    Liga MX
    Chivas vs. América: Historia de polémicas, broncas y declaraciones explosivas
    2 mins

    Chivas vs. América: Historia de polémicas, broncas y declaraciones explosivas

    Liga MX
    Clásico Chivas vs. América: Las dos realidades y su comparativa de las primeras cinco jornadas
    2 mins

    Clásico Chivas vs. América: Las dos realidades y su comparativa de las primeras cinco jornadas

    Liga MX
    Brian Rodríguez: Tiene oferta importante del futbol europeo ¿Se va del América?
    1 mins

    Brian Rodríguez: Tiene oferta importante del futbol europeo ¿Se va del América?

    Liga MX
    Los partidos más memorables del Clásico América vs. Chivas en la historia
    3 mins

    Los partidos más memorables del Clásico América vs. Chivas en la historia

    Liga MX
    Alejandro Zendejas no jugará el Clásico Nacional ante Chivas de Jornada 6 Liga MX
    1 mins

    Alejandro Zendejas no jugará el Clásico Nacional ante Chivas de Jornada 6 Liga MX

    Liga MX
    Chivas vs. América Clásico Nacional 2026: Bajas, lesiones, debuts y regresos Jornada 6 Liga MX
    2 mins

    Chivas vs. América Clásico Nacional 2026: Bajas, lesiones, debuts y regresos Jornada 6 Liga MX

    Liga MX
    Antonio Mohamed podría dejar al Toluca en el verano
    1 mins

    Antonio Mohamed podría dejar al Toluca en el verano

    Liga MX

    Partidos del sábado 14 de febrero del 2026

    Liga Turquía
    - Trabzonspor vs. Fenerbahce - El partido inicia a las 11:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:00 pm ET, a las 11:00 am CT y a las 9:00 am PT.

    Liga de Arabia
    - Al-Fateh vs. Al-Nassr - El partido inicia a las 11:30 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:30 pm ET, a las 11:30 am CT y a las 9:30 am PT.

    Eredivisie
    - Excelsior vs. AZ - El partido inicia a las 11:45 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:45 pm ET, a las 11:45 am CT y a las 9:45 am PT.

    LaLiga
    - Real Madrid vs. Real Sociedad - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT.

    PUBLICIDAD

    Liga MX
    - Atlético de San Luis vs. Querétaro - El partido inicia a las 5:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 6:00 pm ET, a las 5:00 pm CT y a las 3:00 pm PT. El juego lo podrás ver por ViX tanto en México como en Estados Unidos.

    - Pachuca vs. Atlas - El partido inicia a las 5:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 6:00 pm ET, a las 5:00 pm CT y a las 3:00 pm PT. El juego lo podrás ver por ViX en los Estados Unidos.

    - Monterrey vs. León - El partido inicia a las 7:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 8:00 pm ET, a las 7:00 pm CT y a las 5:00 pm PT. El juego lo podrás en los Estados Unidos por TUDN, tudn.com y app de TUDN.

    - FC Juárez vs. Necaxa - El partido inicia a las 7:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 8:00 pm ET, a las 7:00 pm CT y a las 5:00 pm PT.

    - Chivas vs. América - El partido inicia a las 9:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 10:00 pm ET, a las 9:00 pm CT y a las 7:00 pm PT.

    Liga MX femenil
    - Necaxa vs. Santos - El partido inicia a las 7:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 8:00 pm ET, a las 7:00 pm CT y a las 5:00 pm PT. El juego lo podrás ver por ViX tanto en México como en Estados Unidos.

    Partidos del 13 de febrero
    Partidos del 12 de febrero
    Partidos del 11 de febrero
    Partidos del 10 de febrero
    Partidos del 9 de febrero

    Video El dato que te volará la cabeza para el Clásico América vs. Chivas
    Relacionados:
    Liga MXGuadalajaraAmérica

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ser mi hijo?
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX