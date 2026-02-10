Futbol Partidos hoy martes 10 de febrero: juegos de vuelta en la Concacaf Champions Cup 2026 Tigres y Pumas se juegan el pase a la siguiente ronda en sus respectivas casas.

Video Así puedes ver los partidos de Vuelta de equipos de Liga MX en Concachampions 2026



Este martes 10 de febrero de 2026 se disputan algunos partidos de vuelta en la Concacaf Champions Cup 2026 con representación de dos equipos de Liga MX.

PUBLICIDAD

A primera hora, el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo vuelve a la acción en la Copa saudí, pero nuevamente con la incertidumbre de la presencia del atacante portugués.

CR7 no ha estado presente, ni siquiera convocado, en los últimos tres partidos de Al-Nassr por un supuesto conflicto político entre la liga y su equipo ante la falta de inversión para refuerzos que hagan al club más competitivo.

PARTIDOS HOY MARTES 10 DE FEBRERO DE 2026: CONCACAF CHAMPIONS CUP

Se juegan los partidos de vuelta de la primera ronda de la Concacaf Champions Cup con dos equipos de la Liga MX: Pumas y Tigres.

En el caso del Club Universidad tendrán que tener una noche perfecta para poder remontar el marcador global de 4-1 ante San Diego FC desde el Estadio Olímpico Universitario de CU.

Mientras tanto, en el norte, Tigres tiene mayores probabiliades de avanzar ante Forge tras el 0-0 en la Ida y el cierre en el Volcán donde suelen ser imbatibles.

Copa AFC de Arabia Saudita



FK Arkadag vs. Al-Nassr (CR7)

7:45am centro de México, 8:45am ET (EE.UU.)

Concacaf Champions Cup

Pumas vs. San Diego

7pm centro de México, 8pm ET (EE.UU.)



Tigres vs. Forge