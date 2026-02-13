Liga MX Los partidos más memorables del Clásico América vs. Chivas en la historia Estos son los mejores juegos tras 263 ediciones del compromiso entre Águilas y el Guadalajara.

La rivalidad entre los dos equipos más importantes y con más afición en México y también en Estados Unidos, entraba en una crisis de dudar que fuera el 'verdadero Clásico de México', pero eso fue algo que se deja a la opinión de los fans.

El historial es de 99 triunfos de América, 83 empates y 81 victorias para las Chivas, por lo que las Águilas buscarán un triunfo centenario en casa del Rebaño Sagrado.

CLÁSICO AMÉRICA VS. CHIVAS: TOP 5 DE LOS MEJORES PARTIDOS



A lo largo de la historia, el América vs. Chivas se ha jugado en un total de 263 partidos, pero para ti tenemos los mejores cinco en todos estos años.

LA FINAL DEL SIGLO

La temporada 1983-84 tuvo la única Final de Liga de América vs. Chivas en toda la historia. El juego de Ida acabó 2-2 y en la Vuelta, la expulsión de Armando Manzo parecía condicionar a las Águilas.

Miguel Zelada atajó un penal a Eduardo Cisneros y ahí se vio el envión anímico de los azulcrema para terminar ganando 5-3 en el global, con goles de Eduardo Bacas, Alfredo Tena y Javier Aguirre en el Coloso de Santa Úrsula.

GOLEADA DE CHIVAS EN TORNEOS CORTOS

En el Invierno 1996, el primer torneo de la nueva era, el Guadalajara con Ricardo 'Tuca' Ferretti en el banquillo le metió un 5-0 a las Águilas con Ricardo La Volpe como técnico. El Rebaño Sagrado tuvo en Gabi García y Ramón Ramírez como los protagonistas del compromiso y prácticamente después de ese juego, 'El Bigotón' perdió su empleo en Coapa.

EL MEJOR CLÁSICO DE LOS 90

La temporada 1993-94 regaló EL PARTIDO de la década de los 90 y eso que hubo grandes juegos en esa década. La cancha del Estadio Jalisco vibró con un 4-3 a favor del América. En ese partido había constelacioón de estrellas con Kalusha, Ramón Ramírez, Daniel Guzmán, Oman Biyik, donde un joven Cuauhtémoc Blanco dio el triunfo a las Águilas en la recta final del duelo.

LA BATALLA CAMPAL EN EL AZTECA

La campaña 1982-83 ofreció una bronca que dio la vuelta a todo el mundo, no fue un simple conato de empujones, encares o manotazos, fue una pelea en toda la extensión de la palabras entre jugadores de ambos planteles. La cancha del Estadio Azteca fue el escenario de esto, en duelo correspondiente a las Semifinales de Vuelta y Guadalajara lo ganaba por 3-0 para pasar a la Final. Cerca del silbatazo para terminar el encuentro, ambos equipos intercambiaron golpes por más de 10 minutos.

