Liga MX Antonio Mohamed podría dejar al Toluca en el verano La directiva de Diablos Rojos asegura que la relación con el estratega es muy buena y existe un acuerdo que beneficia a ambas partes.

Video El futuro de Antonio Mohamed en el Toluca, en el verano podría haber cambios

Los Diablos Rojos del Toluca encontraron en el técnico argentino Antonio Mohamed en el estratega que lleve trofeos a la vitrina de la institución. E n el 2025 fueron dos los campeonatos que el ‘Turco’ colaboró y por esa razón la directiva está más que contenta y tiene constante comunicación con el director técnico.

Francisco Suinaga, presidente ejecutivo de la institución, señaló en entrevista en el programa de Línea de Cuatro, que el Mohamed les ha manifestado que está muy cómodo y acordamos una salida en el verano que beneficie a ambas partes, en caso de que un proyecto le llegue y tenga la ilusión de ir, se lo ha ganado.

“No solamente es Boca Juniors, ha tenido otros acercamientos seductores y el prefirió la renovación con nosotros. Estamos muy contentos y es una comunicación muy transparente”, agregó Suiaga.

“ Si llega el verano y se queda con nosotros, que mejor porque tiene la ilusión de dirigir en el Mundial de Clubes, porque entiende perfectamente lo que representa. Ya veremos lo que pasa más adelante con Mohamed y su estadía en el Toluca", concluyó el directivo.