    Liga MX

    Antonio Mohamed podría dejar al Toluca en el verano

    La directiva de Diablos Rojos asegura que la relación con el estratega es muy buena y existe un acuerdo que beneficia a ambas partes.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
    add
    Síguenos en Google
    Video El futuro de Antonio Mohamed en el Toluca, en el verano podría haber cambios

    Más sobre Liga MX

    El futuro de Antonio Mohamed en el Toluca, en el verano podría haber cambios
    2:24

    El futuro de Antonio Mohamed en el Toluca, en el verano podría haber cambios

    Liga MX
    ¡Alexis Vega pronto regresará a las canchas!
    1:17

    ¡Alexis Vega pronto regresará a las canchas!

    Liga MX
    La Previa de la Jornada 6 del Clausura 2026
    2:19

    La Previa de la Jornada 6 del Clausura 2026

    Liga MX
    Ramón Ramírez lanza dardo al América: "Tienen un medio que se carga a su favor"
    1 mins

    Ramón Ramírez lanza dardo al América: "Tienen un medio que se carga a su favor"

    Liga MX
    Leyendas de Chivas ven a la ‘Hormiga’ González en el Mundial 2026
    1 mins

    Leyendas de Chivas ven a la ‘Hormiga’ González en el Mundial 2026

    Liga MX
    Chivas vs. América | Nieto del 'Ruso' Brailovsky se roba el corazón de fans previo al Clásico
    1 mins

    Chivas vs. América | Nieto del 'Ruso' Brailovsky se roba el corazón de fans previo al Clásico

    Liga MX
    Brian Gutiérrez acepta que América lo buscó previo a jugar con Chivas
    1 mins

    Brian Gutiérrez acepta que América lo buscó previo a jugar con Chivas

    Liga MX
    Diego Campillo considera el Clásico Chivas vs. América no tan especial
    1 mins

    Diego Campillo considera el Clásico Chivas vs. América no tan especial

    Liga MX
    Estos son los futbolistas de Chivas y América que pueden decidir el Clásico
    1 mins

    Estos son los futbolistas de Chivas y América que pueden decidir el Clásico

    Liga MX
    La ocasión más reciente que llegó Chivas de líder ante América
    1 mins

    La ocasión más reciente que llegó Chivas de líder ante América

    Liga MX

    Los Diablos Rojos del Toluca encontraron en el técnico argentino Antonio Mohamed en el estratega que lleve trofeos a la vitrina de la institución. E n el 2025 fueron dos los campeonatos que el ‘Turco’ colaboró y por esa razón la directiva está más que contenta y tiene constante comunicación con el director técnico.

    PUBLICIDAD

    Francisco Suinaga, presidente ejecutivo de la institución, señaló en entrevista en el programa de Línea de Cuatro, que el Mohamed les ha manifestado que está muy cómodo y acordamos una salida en el verano que beneficie a ambas partes, en caso de que un proyecto le llegue y tenga la ilusión de ir, se lo ha ganado.

    “No solamente es Boca Juniors, ha tenido otros acercamientos seductores y el prefirió la renovación con nosotros. Estamos muy contentos y es una comunicación muy transparente”, agregó Suiaga.

    Si llega el verano y se queda con nosotros, que mejor porque tiene la ilusión de dirigir en el Mundial de Clubes, porque entiende perfectamente lo que representa. Ya veremos lo que pasa más adelante con Mohamed y su estadía en el Toluca", concluyó el directivo.

    Video Mohamed pide a la Liga preocuparse por cosas importantes
    Relacionados:
    Liga MXTolucaAntonio MohamedFutbol

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ser mi hijo?
    Tráiler: Bodas S.A.
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX