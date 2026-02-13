Liga MX Chivas vs. América Clásico Nacional 2026: Bajas, lesiones, debuts y regresos Jornada 6 Liga MX El Rebaño, líder e invicto, recibe este fin de semana a las Águilas en una edición más del Clásico Nacional.

Clásico Nacional: bajas, lesiones y debuts



Chivas y América se enfrentan el fin de semana en una edición más del Clásico Nacional correspondiente a la Jornada 6 del Torneo Clausura 2026 de Liga MX.

El Clásico Nacional tendrá un sabor especial en este 2026 porque Chivas no solo es líder de la competición, sino que también podría aumentar su invicto en el torneo a seis partidos consecutivos.

Una derrota significaría un evento doloroso para la afición del Rebaño a manos del acérrimo rival, que va por su tercera victoria al hilo luego de un mal inicio de torneo.

CHIVAS VS. AMÉRICA: BAJAS, LESIONES, DEBUTS Y REGRESOS

Chivas tendrá que lidiar con una baja sensible para el Clásico Nacional de la Jornada 6 del Clausura 2026 ante América a pesar de que contará con la ventaja de jugar de local en el Estadio Akron.

El mediocampista, defensor y capitán de Chivas, Luis Romo, no jugará el Clásico Nacional ante América por la lesión sufrida en la fecha pasada ante Mazatlán.

Además de Romo, Gabriel Milito podría perder a otro jugador para el Clásico Nacional, ya que José Castillo se mantiene como posible baja.

Castillo también se lesionó en el partido ante Mazatlán y tuvo que ser sustituido en el segundo tiempo. Su ausencia en los entrenamientos de Chivas a inicios de semana ha alimentado su potencial ausencia en el Estadio Akron.

Jonathan Pérez, refuerzo de último minuto de Chivas, podría estar listo para poner bajo las órdenes de Milito. Sin embargo, dada la complejidad del compromiso, el DT argentino podría esperar a su debut.

¿JUGARÁN LOS REFUERZOS DE AMÉRICA EN EL CLÁSICO NACIONAL?

El conjunto de André Jardine sumó tres refuerzos de lujo en el cierre de la ventana de fichajes de la Liga MX: los brasileños Raphael Veiga y Vinicius Lima, y el uruguayo Thiago Espinosa.

De los tres solo, solo Veiga ya debutó en liga al haber llegado una semana antes que sus nuevos compañeros. Veiga vio minutos en la Jornada 5 en el triunfo sobre Rayados.

En cuanto a Vinicius Lima, André Jardine comentó, en rueda de prensa previa al juego de Concacaf Champions Cup contra Olimpia, que podría estar listo para ocuparlo en el Clásico Nacional ante Chivas.