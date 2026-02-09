Liga MX Femenil Partidos del 9 de febrero: Mexicanos en el extranjero y Liga MX Femenil Actividad en Chipre, Turquía y Países Bajos en donde mexicanos podrían ver actividad futbolística; triple cartelera de la Liga MX Femenil.

La actividad deportiva de este lunes 9 de febrero comienza en Chipre, en donde Krasava Ypsonas enfrenta a AEL de Guillermo Ochoa. El compromiso está pactado a las 11:00 AM en el Centro de México, 12:00 PM en el Este y 9:00 AM en el Pacífico.

En Turquía, Fenerbahçe se mide a Gençlerbirligi, el mexicano Edson Álvarez espera tener minutos de actividad, tras los problemas físicos por lo que lo aquejan. El balón también rueda a las 11:00 AM.

En Países Bajos, Jong AZ vs. Dordrecht de Stephano Carrillo el silbatazo inicial es a las 13:00 horas en el Centro de México, (Carrillo), 14:00 horas en el Este y 11:00 en el Pacífico.

Partidos de hoy lunes 9 de febrero del 2026

Liga MX Femenil

Cruz Azul vs. América: El compromiso arranca a las 15:45 horas en el Centro de México, 16:45 hora del Este, 13:45 en el Pacífico.

El partido lo podrás ver en México y Estados Unidos a través de ViX.

Pumas vs. Chivas: Otro atractivo duelo que inicia a las 18:00 horas en el Centro de México, 19:00 horas en el Este y 16:00 en el Pacífico.

Rayadas vs. Toluca: Se cierra la triple cartelera con otro emocionante juego que se pone en marcha a las 20:00 horas en el Centro de México, 21:00 hora en el Este y 18:00 hora del Pacífico.