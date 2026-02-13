Liga MX Brian Rodríguez: Tiene oferta importante del futbol europeo ¿Se va del América? El americanismo se mantiene en vilo tras las bajas de Fidalgo y Maximin en el 2026.

Video Chivas vs. América: ¿Quién fichó mejor para el Clásico Nacional?

PUBLICIDAD

De acuerdo con Julio Ibáñez, para TUDN, el Club América tiene una firme oferta del CSKA de Moscú por Brian Rodríguez para dejar el nido en este inicio de año.

Sin embargo, los fans pueden estar tranquilos por el momento, ya que como detalla 'El Profe' Ibáñez, 'Rayito' no está cerca de irse y la directiva del América no tiene en planes aceptar la propuesta por parte de los rusos.

Cabe resaltar que el CSKA Moscú tiene hasta el 19 de febrero para convencer al América de soltar a Brian Rodríguez, ya que es la fecha límite del cierre de fichajes en dicho país.

Según cifras del periodista César Luis Merlo, el club ruso ofrece 11 millones de dólares por el atacante uruguayo quien se mantiene en la pelea por un lugar en la lista definitiva de su selección bajo el mando de Marcelo Bielsa.