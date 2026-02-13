    Liga MX

    Brian Rodríguez: Tiene oferta importante del futbol europeo ¿Se va del América?

    El americanismo se mantiene en vilo tras las bajas de Fidalgo y Maximin en el 2026.

    Por:Juan Regis
    add
    Síguenos en Google
    Video Chivas vs. América: ¿Quién fichó mejor para el Clásico Nacional?

    El torneo Clausura 2026 de Liga MX sigue dando de qué hablar para el América de cara al Clásico ante Chivas, que inició el año con las importantes bajas de Álvaro Fidalgo al Real Betis del futbol español y Allan-Saint Maximin de vuelta a Francia. ¿Podría sumarse una más?

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Los partidos más memorables del Clásico América vs. Chivas en la historia
    3 mins

    Los partidos más memorables del Clásico América vs. Chivas en la historia

    Liga MX
    Alejandro Zendejas no jugará el Clásico Nacional ante Chivas de Jornada 6 Liga MX
    1 mins

    Alejandro Zendejas no jugará el Clásico Nacional ante Chivas de Jornada 6 Liga MX

    Liga MX
    Chivas vs. América Clásico Nacional 2026: Bajas, lesiones, debuts y regresos Jornada 6 Liga MX
    2 mins

    Chivas vs. América Clásico Nacional 2026: Bajas, lesiones, debuts y regresos Jornada 6 Liga MX

    Liga MX
    Antonio Mohamed podría dejar al Toluca en el verano
    1 mins

    Antonio Mohamed podría dejar al Toluca en el verano

    Liga MX
    El futuro de Antonio Mohamed en el Toluca, en el verano podría haber cambios
    2:24

    El futuro de Antonio Mohamed en el Toluca, en el verano podría haber cambios

    Liga MX
    ¡Alexis Vega pronto regresará a las canchas!
    1:17

    ¡Alexis Vega pronto regresará a las canchas!

    Liga MX
    La Previa de la Jornada 6 del Clausura 2026
    2:19

    La Previa de la Jornada 6 del Clausura 2026

    Liga MX
    Ramón Ramírez lanza dardo al América: "Tienen un medio que se carga a su favor"
    1 mins

    Ramón Ramírez lanza dardo al América: "Tienen un medio que se carga a su favor"

    Liga MX
    Leyendas de Chivas ven a la ‘Hormiga’ González en el Mundial 2026
    1 mins

    Leyendas de Chivas ven a la ‘Hormiga’ González en el Mundial 2026

    Liga MX
    Chivas vs. América | Nieto del 'Ruso' Brailovsky se roba el corazón de fans previo al Clásico
    1 mins

    Chivas vs. América | Nieto del 'Ruso' Brailovsky se roba el corazón de fans previo al Clásico

    Liga MX

    De acuerdo con Julio Ibáñez, para TUDN, el Club América tiene una firme oferta del CSKA de Moscú por Brian Rodríguez para dejar el nido en este inicio de año.

    Sin embargo, los fans pueden estar tranquilos por el momento, ya que como detalla 'El Profe' Ibáñez, 'Rayito' no está cerca de irse y la directiva del América no tiene en planes aceptar la propuesta por parte de los rusos.

    Cabe resaltar que el CSKA Moscú tiene hasta el 19 de febrero para convencer al América de soltar a Brian Rodríguez, ya que es la fecha límite del cierre de fichajes en dicho país.

    Según cifras del periodista César Luis Merlo, el club ruso ofrece 11 millones de dólares por el atacante uruguayo quien se mantiene en la pelea por un lugar en la lista definitiva de su selección bajo el mando de Marcelo Bielsa.

    En lo que van del 2026, América sorprendió a sus fanático y al futbol mexicano con las bajas inesperadas de Álvaro Fidalgo al futbol de España, y Allan-Saint Maximin al balompié de Francia, donde el delantero ya se estrenó como goleador.

    Relacionados:
    Liga MXAméricaBrian Rodríguez

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ser mi hijo?
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX