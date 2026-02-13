Liga MX Alejandro Zendejas no jugará el Clásico Nacional ante Chivas de Jornada 6 Liga MX André Jardine tendrá que ajustar su XI inicial ante unas Chivas invictas y motivadas.

Video Chivas vs. América: ¿Quién fichó mejor para el Clásico Nacional?

André Jardine y la afición del América recibieron una dura noticia a un día del Clásico Nacional ante Chivas correspondiente a la Jornada 6 del Clausura 2026 de Liga MX.

De acuerdo con Julio Ibáñez, para TUDN, el América no podrá contar con Alejandro Zendejas para el partido de este sábado en el Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco.

La fuente señala que Zendejas no logró recuperarse de la lesión que sufrió en la Jornada 5 ante Monterrey tras una semana en duda de cara al juego de la rivalidad más importante del futbol mexicano.

Alex Zendejas tampoco estuvo presente para el juego de vuelta de Concacaf Champions Cup ante Olimpia que terminó con marcador global a favor de las Águilas.

La baja de Zendejas significa un duro golpe para el americanismo de cara al partido que luce complicado ante el gran momento que viven las Chivas invictas y líderes del torneo con 15 puntos.