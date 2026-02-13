    Liga MX

    Alejandro Zendejas no jugará el Clásico Nacional ante Chivas de Jornada 6 Liga MX

    André Jardine tendrá que ajustar su XI inicial ante unas Chivas invictas y motivadas.

    Por:Juan Regis
    add
    Síguenos en Google
    Video Chivas vs. América: ¿Quién fichó mejor para el Clásico Nacional?

    André Jardine y la afición del América recibieron una dura noticia a un día del Clásico Nacional ante Chivas correspondiente a la Jornada 6 del Clausura 2026 de Liga MX.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Chivas vs. América Clásico Nacional 2026: Bajas, lesiones, debuts y regresos Jornada 6 Liga MX
    2 mins

    Chivas vs. América Clásico Nacional 2026: Bajas, lesiones, debuts y regresos Jornada 6 Liga MX

    Liga MX
    Antonio Mohamed podría dejar al Toluca en el verano
    1 mins

    Antonio Mohamed podría dejar al Toluca en el verano

    Liga MX
    El futuro de Antonio Mohamed en el Toluca, en el verano podría haber cambios
    2:24

    El futuro de Antonio Mohamed en el Toluca, en el verano podría haber cambios

    Liga MX
    ¡Alexis Vega pronto regresará a las canchas!
    1:17

    ¡Alexis Vega pronto regresará a las canchas!

    Liga MX
    La Previa de la Jornada 6 del Clausura 2026
    2:19

    La Previa de la Jornada 6 del Clausura 2026

    Liga MX
    Ramón Ramírez lanza dardo al América: "Tienen un medio que se carga a su favor"
    1 mins

    Ramón Ramírez lanza dardo al América: "Tienen un medio que se carga a su favor"

    Liga MX
    Leyendas de Chivas ven a la ‘Hormiga’ González en el Mundial 2026
    1 mins

    Leyendas de Chivas ven a la ‘Hormiga’ González en el Mundial 2026

    Liga MX
    Chivas vs. América | Nieto del 'Ruso' Brailovsky se roba el corazón de fans previo al Clásico
    1 mins

    Chivas vs. América | Nieto del 'Ruso' Brailovsky se roba el corazón de fans previo al Clásico

    Liga MX
    Brian Gutiérrez acepta que América lo buscó previo a jugar con Chivas
    1 mins

    Brian Gutiérrez acepta que América lo buscó previo a jugar con Chivas

    Liga MX
    Diego Campillo considera el Clásico Chivas vs. América no tan especial
    1 mins

    Diego Campillo considera el Clásico Chivas vs. América no tan especial

    Liga MX

    De acuerdo con Julio Ibáñez, para TUDN, el América no podrá contar con Alejandro Zendejas para el partido de este sábado en el Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco.

    La fuente señala que Zendejas no logró recuperarse de la lesión que sufrió en la Jornada 5 ante Monterrey tras una semana en duda de cara al juego de la rivalidad más importante del futbol mexicano.

    Alex Zendejas tampoco estuvo presente para el juego de vuelta de Concacaf Champions Cup ante Olimpia que terminó con marcador global a favor de las Águilas.

    La baja de Zendejas significa un duro golpe para el americanismo de cara al partido que luce complicado ante el gran momento que viven las Chivas invictas y líderes del torneo con 15 puntos.

    El extremo derecho suma apenas 76 minutos disputados en lo que va del Clausura 2026 tras recuperarse de una lesión muscular y tiene un gol a su nombre tras reaparecer ante Monterrey en la quinta fecha.

    Relacionados:
    Liga MXAméricaÁlex ZendejasClásico Nacional

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ser mi hijo?
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX