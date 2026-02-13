Liga MX Chivas vs. América: Historia de polémicas, broncas y declaraciones explosivas El Guadalajara y las Águilas siempre dan de que hablar y aquí te presentamos lo más polémico de los clásicos.

El Clásico Nacional entre Chivas y América se viven con mucha intensidad desde días previos al juego, durante y después de los partidos partido, así que recordamos las jugadas, peleas y polémicas palabras que se han vivido en uno de los encuentros más esperados de la temporada.

Comúnmente los choques entre el Rebaño y las Águilas comienzan a calentarse con declaraciones de futbolistas como la del americanista Mateus Uribe, quien en el 2019 previo a un Clásico asegurando que “nunca había escuchado a Chivas” a diferencia del América.

Dicha declaración hizo estallar a exjugadores y jugadores del Rebaño como el Adolfo Bautista que llamó “muerto’ al colombiano. Tras esa declaración el América se quedó con el Clásico y Uribe volvió a replicar su declaración.

Otra polémica que se han dado, pero ahora dentro de la cancha se dio en las Semifinales del Clausura 2017 cuando Gonzalo Pineda realizó un gesto simulando que América había comprado el arbitraje luego de que el jugador fuera expulsado.

En el verano 2002 se vivió uno de los mejores clásico, sin embargo, ese partido estuvo manchado por el arbitraje con polémicas decisiones.

En aquel encuentro se marcaron dos penales que algunos cuestionaron, pero el momento más polémico llegó en los últimos minutos con un supuesto gol que el árbitro no concedió al América al considerar que el balón no rebasó la línea y así, Chivas ganó por 2-3 en el Azteca.

Otro momento polémico y que es el más recordado, es la pelea monumental de la temporada 1982-1983 cuando Chivas y América se encontraron en las semifinales y el partido terminó con una bronca que involucró a casi todos los futbolistas.

Ante esa situación el equipo más perjudicado fue el Guadalajara quien llegó a la final con varios expulsado y a la postre perderían.

Y dicha pelea se reviviría en 1986 cuando nuevamente jugadores de América y Chivas se dieron con todo, que provocó que el juego se suspendiera.