    Liga MX

    Puebla vs. Pumas EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX

    La Franja busca su segunda victoria como local, mientras que los de la UNAM quieren el segundo fuera de casa.

    Por:
    Alonso Ramírez
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡El peor tiro de esquina de la historia del Estadio Cuauhtémoc termina en un golazo del Puebla!


    Puebla recibe a Pumas en la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX en la cancha del Estadio Cuauhtémoc.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Chivas vs. América: Historia de polémicas, broncas y declaraciones explosivas
    2 mins

    Chivas vs. América: Historia de polémicas, broncas y declaraciones explosivas

    Liga MX
    Clásico Chivas vs. América: Las dos realidades y su comparativa de las primeras cinco jornadas
    2 mins

    Clásico Chivas vs. América: Las dos realidades y su comparativa de las primeras cinco jornadas

    Liga MX
    Brian Rodríguez: Tiene oferta importante del futbol europeo ¿Se va del América?
    1 mins

    Brian Rodríguez: Tiene oferta importante del futbol europeo ¿Se va del América?

    Liga MX
    Los partidos más memorables del Clásico América vs. Chivas en la historia
    3 mins

    Los partidos más memorables del Clásico América vs. Chivas en la historia

    Liga MX
    Alejandro Zendejas no jugará el Clásico Nacional ante Chivas de Jornada 6 Liga MX
    1 mins

    Alejandro Zendejas no jugará el Clásico Nacional ante Chivas de Jornada 6 Liga MX

    Liga MX
    Chivas vs. América Clásico Nacional 2026: Bajas, lesiones, debuts y regresos Jornada 6 Liga MX
    2 mins

    Chivas vs. América Clásico Nacional 2026: Bajas, lesiones, debuts y regresos Jornada 6 Liga MX

    Liga MX
    Antonio Mohamed podría dejar al Toluca en el verano
    1 mins

    Antonio Mohamed podría dejar al Toluca en el verano

    Liga MX
    El futuro de Antonio Mohamed en el Toluca, en el verano podría haber cambios
    2:24

    El futuro de Antonio Mohamed en el Toluca, en el verano podría haber cambios

    Liga MX
    ¡Alexis Vega pronto regresará a las canchas!
    1:17

    ¡Alexis Vega pronto regresará a las canchas!

    Liga MX
    La Previa de la Jornada 6 del Clausura 2026
    2:19

    La Previa de la Jornada 6 del Clausura 2026

    Liga MX

    La Franja viene de igualar 0-0 en su visita a Tijuana y los de la UNAM de conseguir el empate 2-2 en el Jalisco ante Atlas.

    Cerca Pumas del primer gol del juego

    Video ¡Por poco! Álvaro Angulo casi hace primero vs. Puebla para Pumas

    Puebla responde con un disparo que puso alerta a Keylor Navas

    Video ¡La jugada con la que Esteban Lozano casi clava un golazo a Keylor Navas!

    Gol de Puebla, gran cabezazo de Juan Vargas para el 1-0

    Video ¡El peor tiro de esquina de la historia del Estadio Cuauhtémoc termina en un golazo del Puebla!

    Edgar Guerra hace el segundo para la Franja

    Relacionados:
    Liga MXPueblaPumas UNAM

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ser mi hijo?
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX