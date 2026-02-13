Puebla vs. Pumas EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX
La Franja busca su segunda victoria como local, mientras que los de la UNAM quieren el segundo fuera de casa.
Video ¡El peor tiro de esquina de la historia del Estadio Cuauhtémoc termina en un golazo del Puebla!
Puebla recibe a Pumas en la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX en la cancha del Estadio Cuauhtémoc.
La Franja viene de igualar 0-0 en su visita a Tijuana y los de la UNAM de conseguir el empate 2-2 en el Jalisco ante Atlas.
Cerca Pumas del primer gol del juego
Video ¡Por poco! Álvaro Angulo casi hace primero vs. Puebla para Pumas
Puebla responde con un disparo que puso alerta a Keylor Navas
Video ¡La jugada con la que Esteban Lozano casi clava un golazo a Keylor Navas!
Gol de Puebla, gran cabezazo de Juan Vargas para el 1-0
Video ¡El peor tiro de esquina de la historia del Estadio Cuauhtémoc termina en un golazo del Puebla!
Edgar Guerra hace el segundo para la Franja
