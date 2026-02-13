Liga MX Puebla vs. Pumas EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX La Franja busca su segunda victoria como local, mientras que los de la UNAM quieren el segundo fuera de casa.

Por: Alonso Ramírez

Video ¡El peor tiro de esquina de la historia del Estadio Cuauhtémoc termina en un golazo del Puebla!



Puebla recibe a Pumas en la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX en la cancha del Estadio Cuauhtémoc.

La Franja viene de igualar 0-0 en su visita a Tijuana y los de la UNAM de conseguir el empate 2-2 en el Jalisco ante Atlas.

Cerca Pumas del primer gol del juego

Video ¡Por poco! Álvaro Angulo casi hace primero vs. Puebla para Pumas

Puebla responde con un disparo que puso alerta a Keylor Navas

Video ¡La jugada con la que Esteban Lozano casi clava un golazo a Keylor Navas!

Gol de Puebla, gran cabezazo de Juan Vargas para el 1-0

