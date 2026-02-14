Liga MX Efraín Juárez destacó la entrega de los jugadores de Pumas tras remontada en Puebla El técnico de la UNAM también agradeció el apoyo que recibe de la directiva cada evaluación que se realiza.

Pumas derrotó 3-2 a Puebla en una remontada importante que dio inicio a la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX duelo que se disputó en la cancha del Estadio Cuauhtémoc.

Tras el juego, Efraín Juárez, técnico de la UNAM habló y reconoció el trabajo de sus jugadores, quienes tienen que recibir todo el mérito del triunfo.

“Muy contento por ellos. Cuando se gana es por ellos. En estas semanas han entendido lo que estaba pasando fuera del club, pero hay que darles todo el mérito a ellos y avalan el trabajo de un entrenador. El equipo no empieza bien, dos goles no es fácil, pero el equipo muestra esa garra y saca el resultado para ponerse en una posición buena”.

Juárez recordó que fueron eliminados de un torneo internacional y no por eso eran los peores, recalcó que hay humildad en el equipo y que son un grupo unido.

“Cada quien tiene su opinión y depende cómo veas el vaso. Estos resultados no nos sorprenden. Hace una semana tuvimos 20 minutos malos y nos cuesta la clasificación y no éramos los peores, hoy tampoco, somos humildes, demuestran todo y tranquilo en ese aspecto.

“Somos un club unido más allá de lo que pasa afuera, pero eso no lo controla el club o la directiva. Tengo que agradecer a la directiva que cuando está el ruido, en la evaluación que hacemos, me ha mostrado confianza y eso es para agradecerse”.

Efraín Juárez muestra el amor por los Pumas

El técnico de Pumas resaltó el amor que le tiene a la institución donde fue jugador y ahora dirige, además de reconocer que en ocasiones se ha equivocado, pero sabe lo que es ser Puma.

“ Una de las cosas por las que vine al club es por el amor y cariño que le tengo. Sin eso, a lo mejor no sería ni futbolista ni entrenador. Mucho es entregar todo. A veces me puedo equivocar y no es con mala fe. Es por defender mi casa, que es desde los 10 años y tengo 37. Me fui como jugador y hoy regreso en otra circunstancia. Sé lo que es ser puma y en eso la gente debe estar tranquila”.