Liga MX Clásico Chivas vs. América: Las dos realidades y su comparativa de las primeras cinco jornadas ¿Hay mucha disparidad? Los dos equipos más populares de la Liga MX llegan en momentos un tanto distintos al Clásico de México.

El Clásico Chivas vs. América de este sábado presenta a dos equipos que, al menos en lo numérico, presenta una disparidad fuerte de cara al compromiso en el Estadio Akron dentro de la Jornada 6 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

El Clásico de México, el partido más importante de la Liga MX, suele dejar por aparte la realidad de ambas escuadras, aunque es evidente que, en esta ocasión, la desventaja con la que llegan las Águilas es evidente.

Las estadísticas están cargadas a favor de un Guadalajara que no solamente tiene el factor local a su favor, también el hecho del gran momento que los dirigidos por Gabriel Milito viven en el Clausura 2026.

ASÍ LLEGA CHIVAS AL CLÁSICO DE MÉXICO ANTE AMÉRICA EN LA LIGA MX



Las cosas son muy sencillas en el Rebaño: es el único equipo perfecto en el Torneo Clausura 2026, cinco triunfos en cinco partidos y, desde luego, líder absoluto.

Al buen nivel que muestran a nivel individual jugadores como la 'Hormiga' González se añade el gran juego colectivo que actualmente presenta Chivas y que ha hecho incluso que se pueda considerar, más allá de los números, como el equipo que mejor juega de momento en México.

Eso sí, sin demeritar rivales, el Guadalajara recién va a enfrentar a un rival de mucha seriedad en el Clausura 2026, representado en América.

Aquí están sus resultados en las primeras jornadas, todos triunfos.

Chivas 2-0 Pachuca

Juárez 0-1 Chivas

Chivas 2-1 Querétaro

Atlético de San Luis 2-3 Chivas

Mazatlán 1-2 Chivas

Puntos: 15

Lugar en la tabla: 1

ASÍ LLEGA AMÉRICA AL CLÁSICO DE MÉXICO ANTE CHIVAS EN LA LIGA MX



Las Águilas lo han pasado muy mal en el presente Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, aunque también lo que aflige a los dirigidos por André Jardine es la gran cantidad de lesiones, un fantasma que no deja en paz a las Águilas.

La buena noticia para el conjunto azulcrema es que, a diferencia de las primeras fechas, los de Coapa empiezan a cosechar triunfos. De hecho, después de tres partidos sin anotar, los azulcrema ya acumulan victorias.

Eso sí, América necesita recuperar una mejor versión a nivel individual y colectivo para los próximos retos que tiene en puerta, si bien las lesiones todavía rondan. Aquí están sus resultados.

Tijuana 0-0 América

América 0-2 Atlético de San Luis

Pachuca 0-0 América

América 2-0 Necaxa

América 1-0 Monterrey