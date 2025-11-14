Video Los pecados de Jaime Lozano que encaminaron su destitución en Pachuca

El pasado lunes 10 de noviembre la Liga MX se sacudió con la noticia de que Pachuca cesó a Jaime Lozano como técnico del primer equipo, luego de perder su partido de la Jornada 17 del Apertura 2025 ante Santos Laguna.

Esto movió a todos los involucrados, ya que los Tuzos jugarán en Play-in ante los Pumas tras clasificar como noveno lugar en la tabla general.

Durante el show de Insiders de TUDN, Zaritsi Sosa reportera cercana a Pachuca nos reveló las razones por las que se habría tomado la decisión de terminar la relación laboral con el técnico mexicano en un momento vital para el club.

Nuestra reportera comentó que la relación se desgastó como los jugadores, esto por tener futbolistas como Santiago Homenchenko y Oussama Idrissi, a quienes les daba pocos minutos de juego, siendo activos importantes en el plantel.

Mismo caso que pasó con Eduardo ‘Chofis’ López, quien dejó al club antes de tiempo y decidieron dejarlo libre, y que después del comunicado se pronunció en redes con un mensaje con algo de doble sentido.

Ahora, Pachuca ya tiene nuevo técnico, se trata de Esteban Solari, técnico argentino que es del agrado y conocimiento de Grupo Pachuca, él será el encargado de encarar el primer partido ante los Pumas por el Play-in del Apertura 2025.