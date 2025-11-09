Video ¡Quedaron definidos los clasificados a la Liguilla!

Finalizó la Jornada 17 del Torneo Apertura 2025 y se definieron los cruces de Cuartos de Final, así como los equipos que disputarán el Play-In de la Liga MX.

Los clubes que clasificaron directo a la Liguilla del futbol mexicano son Toluca, Tigres, Cruz Azul, América, Monterrey y Chivas.

Mientras que los equipos que jugarán el Play-In son Xolos, FC Juárez, Pachuca y Pumas, quien se metió en la última fecha con su victoria sobre La Máquina.

Así quedó la Liguilla de la Liga MX Torneo Apertura 2025

Partidos del Play-In (19 al 23 de noviembre)

El ganador de la Serie A se clasifica a los Cuartos de Final, mientras que el perdedor se medirá al ganador de la Serie B por el último boleto a la Liguilla.

Serie A: Xolos vs. FC Juárez

Serie B: Pachuca vs. Pumas

Partidos de Cuartos de Final

(Idas 26 y 27 de noviembre | Vueltas 6 y 7 de diciembre)

Toluca (1) vs. (8) Ganador del perdedor Serie A (Xolos vs. FC Juárez) vs. Ganador Serie B (Pachuca vs. Pumas)

Tigres (2) vs. (7) Ganador Serie A (Xolos vs. FC Juárez)

Cruz Azul (3) vs. Chivas (6)

América (4) vs. Monterrey (5)