Liguilla Liga MX: Listos los cruces de Cuartos de Final y Play-In del Apertura 2025
Tras la Jornada 17, se definieron las series del Play-In por los dos últimos boletos a los Cuartos de Final.
Finalizó la Jornada 17 del Torneo Apertura 2025 y se definieron los cruces de Cuartos de Final, así como los equipos que disputarán el Play-In de la Liga MX.
Los clubes que clasificaron directo a la Liguilla del futbol mexicano son Toluca, Tigres, Cruz Azul, América, Monterrey y Chivas.
Mientras que los equipos que jugarán el Play-In son Xolos, FC Juárez, Pachuca y Pumas, quien se metió en la última fecha con su victoria sobre La Máquina.
Así quedó la Liguilla de la Liga MX Torneo Apertura 2025
Partidos del Play-In (19 al 23 de noviembre)
El ganador de la Serie A se clasifica a los Cuartos de Final, mientras que el perdedor se medirá al ganador de la Serie B por el último boleto a la Liguilla.
- Serie A: Xolos vs. FC Juárez
- Serie B: Pachuca vs. Pumas
Partidos de Cuartos de Final
(Idas 26 y 27 de noviembre | Vueltas 6 y 7 de diciembre)
- Toluca (1) vs. (8) Ganador del perdedor Serie A (Xolos vs. FC Juárez) vs. Ganador Serie B (Pachuca vs. Pumas)
- Tigres (2) vs. (7) Ganador Serie A (Xolos vs. FC Juárez)
- Cruz Azul (3) vs. Chivas (6)
- América (4) vs. Monterrey (5)
Se espera que la Liga MX dé a conocer las fechas y los horarios de los partidos del Play-In en el transcurso de la semana.