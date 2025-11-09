Video ¡Imperdible! Amione adelanta a los laguneros con un golazo de cabeza

Este encuentro solo le sirvía a los Tuzos para mejorar su posición en la tabla final para disputar su juego por un lugar en los cuartos de final del torneo. Los Guerreros ya no tenían nada que pelear, solo el orgullo.

Así lo intentaron los locales en varias oportunidades dentro del primer tiempo, pero Carlos Moreno estuvo impasable, sacó tres pelotas de gol con vuelos y grandes reflejos. También Carlos Acevedo, recién convocado a la Selección Mexicana, sacó lo que le mandaron los jugadores rivales.

En el complemento llegó el invitado especial, un tiro de esquina desde el costado izquierdo llegó al área y Bruno Amione remató para finalmente vencer al arquero de Pachuca.

Jaime Lozano realizó sus cambios, pero tampoco fueron factor para mejorar la situación en el campo de juego, tuvieron escasas o casi nulas oportunidades en el arco de los Guerreros.