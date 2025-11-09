Santos vs. Pachuca, resumen, goles y highlights del juego de la Liga MX
Bruno Amione le regala a la afición lagunera el último festejo de gol de la temporada.
Con los boletos confirmados para el Play-in y la Liguilla del Apertura 2025, Santos Laguna recibió a Pachuca en el último duelo de la jornada 17 y de la fase del torneo regular.
Este encuentro solo le sirvía a los Tuzos para mejorar su posición en la tabla final para disputar su juego por un lugar en los cuartos de final del torneo. Los Guerreros ya no tenían nada que pelear, solo el orgullo.
Así lo intentaron los locales en varias oportunidades dentro del primer tiempo, pero Carlos Moreno estuvo impasable, sacó tres pelotas de gol con vuelos y grandes reflejos. También Carlos Acevedo, recién convocado a la Selección Mexicana, sacó lo que le mandaron los jugadores rivales.
En el complemento llegó el invitado especial, un tiro de esquina desde el costado izquierdo llegó al área y Bruno Amione remató para finalmente vencer al arquero de Pachuca.
Jaime Lozano realizó sus cambios, pero tampoco fueron factor para mejorar la situación en el campo de juego, tuvieron escasas o casi nulas oportunidades en el arco de los Guerreros.
Con este resultado, Pachuca se quedará en el noveno lugar con 22 puntos y jugarán el Play-in ante Pumas en casa, de avanzar visitarían al ganador del otro duelo. Santos llegó a 20 unidades, pero no le alcanzó para clasificar.