Pachuca anuncia que 'Chofis' López deja de ser jugador de los Tuzos

Javier Eduardo López dejó de ser jugador del Pachuca, según informó el equipo de la Liga MX este jueves a través de un comunicado de prensa.

Los Tuzos informaron que la decisión se dio de “ mutuo acuerdo” y agradecieron el trabajo hecho por el mexicano

“El Club de Futbol Pachuca informa que, de mutuo acuerdo, Javier Eduardo López deja de ser jugador de nuestra institución a partir de hoy”, afirmó el equipo.

“El Club de Futbol Pachuca quiere expresar su más sincero agradecimiento a Eduardo López por su dedicación, esfuerzo y compromiso durante su estancia en el equipo” añadió.

En total, ‘Chofis’ López jugó 72 partidos con el Pachuca logrando 11 goles y 11 asistencias, además de un título de Liga MX y una Concacaf Nations League.

“Valoramos su contribución al éxito del club desde su llegada en 2022 como parte importante de la obtención de títulos nacionales e internacionales para la institución y le deseamos todo el éxito en sus futuros proyectos”, concluyó el club.