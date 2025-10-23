Pachuca anuncia que 'Chofis' López deja de ser jugador de los Tuzos
Así lo dio a conocer este jueves el conjunto de la Liga MX a través de un comunicado de prensa.
Javier Eduardo López dejó de ser jugador del Pachuca, según informó el equipo de la Liga MX este jueves a través de un comunicado de prensa.
Los Tuzos informaron que la decisión se dio de “ mutuo acuerdo” y agradecieron el trabajo hecho por el mexicano
“El Club de Futbol Pachuca informa que, de mutuo acuerdo, Javier Eduardo López deja de ser jugador de nuestra institución a partir de hoy”, afirmó el equipo.
“El Club de Futbol Pachuca quiere expresar su más sincero agradecimiento a Eduardo López por su dedicación, esfuerzo y compromiso durante su estancia en el equipo” añadió.
En total, ‘Chofis’ López jugó 72 partidos con el Pachuca logrando 11 goles y 11 asistencias, además de un título de Liga MX y una Concacaf Nations League.
“Valoramos su contribución al éxito del club desde su llegada en 2022 como parte importante de la obtención de títulos nacionales e internacionales para la institución y le deseamos todo el éxito en sus futuros proyectos”, concluyó el club.
El Pachuca ocupa actualmente el séptimo lugar en el Apertura 2025 de la Liga MX y visitará en la fecha 15 al Toluca, campeón y líder actual del futbol mexicano, aunque ya sin la presencia del Chofis.