Video Toluca renueva a una de sus estrellas campeonas de Liga MX

El cuadro de Toluca viajó a Cancún para realizar una mini pretemporada previa a la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX, en la que aún no conocen a su rival, ya que este saldrá de las llaves del Play-in.

Mientras eso pasa, la directiva no perdió el tiempo y se pusieron a trabajar pensando en el futuro del equipo, en este tema, dieron a conocer la renovación de su portero Luis García Palomera, arquero fundamental en el título de Liga MX en el Clausura 2025.

PUBLICIDAD

Este torneo, García Palomera ha disputado ha jugado ocho partidos, sumando 634 minutos, no ha disputado todos los encuentros por decisión técnica, ya que Antonio Mohamed rota la posición entre él y Hugo González.

A través de un video en redes sociales, el cuadro de los Diablos Rojos lo dieron a conocer de una forma muy particular, evidenciaron a la afición que presionó de manera extrema para que la directiva llegara a un acuerdo con el jugador.

La escuadra de Toluca tiene tiempo para preparar la Liguilla, espacio que también tendrá para recuperar a sus jugadores, sobre todo a Alexis Vega quien muestra mejoría en su recuperación tras una lesión que lo dejó fuera de circulación un par de jornadas.

El Play-in de la Liga MX iniciará su actividad el próximo 20 de noviembre con los partidos entre Pachuca-Pumas y Tijuana-Juárez.