Video ¿James al América? Esta es la actualidad del colombiano

Desde la llegada de Ignacio Ambriz al conjunto de León, el colombiano James Rodríguez ha visto menos actividad en el Apertura 2025 de la Liga MX, esta fecha 16 fue titular y capitán en el juego que perdieron ante América.

En días pasados se habría informado que James estaría dejando al conjunto Panza Verde al finalizar el torneo, diferentes razones estarían en la mente del mediocampista para no cambiar de parecer.

Durante el encuentro entre Águilas y Esmeraldas se dio a conocer el plan que podría tener el conjunto de Coapa para fichar a James Rodríguez para el Clausura 2026, semestre previo a la Copa del Mundo.

León finalizará su participación en el Apertura 2025 de la Liga MX en la jornada 17, cuando reciban en casa al Puebla, duelo entre el penúltimo y último lugar de la clasificación, respectivamente.

En este Apertura 2025, James ha sufrido varias lesiones que lo han marginado del terreno de juego en algunos partidos, aunque su cuota goleadora es mejor al de su primer torneo en México.