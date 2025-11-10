Video ¡Bombazo! Equipo clasificado a la Liguilla se queda sin DT

El camino de Jaime Lozano al frente del Pachuca llegó a su fin. A pesar de meter al equipo al Play In del Apertura 2025 de la Liga MX el ex técnico de la Selección Mexicana dejó de ser técnico de los Tuzos.

De acuerdo con información de Zaritzi Sosa, reportera de TUDN, l a directiva del Pachuca tomó la decisión luego de perder en la última jornada de la temporada regular frente al Santos Laguna, que significó su séptima derrota del conjunto hidalguense en el certamen.

A traves de un comunicado, Pachuca dio a conocer el cese de Jaime Lozano donde agregó que en las próximas horas se dará a conocer el nuevo técnico.

"El Club Pachuca informa que, tras un diálogo abierto y en común acuerdo, Jaime Lozano y nuestra institución han decidido dar por concluida su etapa juntos... en las próximas horas comunicaremos quién tomará las riendas del primer equipo", se lee en el comunicado.

Por lo que los Tuzos encararán su compromiso del Play In ante los Pumas con técnico nuevo, al que a partir de este día la directiva ya busca el relevó del técnico mexicano.

Jimmy Lozano llegó a Pachuca en mayo del 2025 y dirigió el Mundial de Clubes donde el equipo se quedó en la fase de grupos del torneo, de igual foma dirigió al conjunto hidalguense en la Leagues Cup en la cual metió al equipo a los Cuartos de Final, ronda en la que fueron eliminados por LA Galaxy.

Ya en el Apertura 2025, Lozano acumuló 22 puntos producto de seis victorias, cuatro empates y siete derrotas que fue suficiente para que Pachuca se ubicara en la novena posición para clasificar al ‘repechaje’.