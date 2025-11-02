Los Pumas se han metido a la zona de Play-in luego de derrotar en casa por goleada a los Xolos de Tijuana, ahora se jugarán su permanencia en esa zona ante Cruz Azul en la última fecha del Apertura 2025 en su fase regular.

Así lo dejó ver Efraín Juárez en la conferencia de prensa tras la victoria por 4-1, en la que destacó el gran rival al que se enfrentaron y reconoció que, si todo sale bien, pueden encontrárselos de nuevo muy pronto.

“Ya estamos acabándonos el postre, ya estamos cerquita de pedir la cuenta, hoy nos enfrentamos a un buen rival que prioriza el orden defensivo y a lo mejor podemos vernos pronto, nosotros tenemos una tarea el próximo sábado”.

El estratega de los universitarios volvió a darle el valor necesario a sus jugadores, a quienes les agradeció por el esfuerzo que han hecho hasta este partido y dejó claro que no todo está bien.

“ No por ganar como se ganó de forma contundente hay que decir que todo está bien, hay que ser muy autocríticos más allá del resultado, el equipo hoy está en un momento importante porque no es fácil vivir lo que ellos han vivido”.

Efraín Juárez desconoce a Aaron Ramsey

El técnico de los Pumas fue cuestionado sobre la abrupta salida del jugador galés, quien llegó como refuerzo para este Apertura 2025 y que decidió terminar su contrato de forma anticipada en la semana previa al juego con Tijuana.

“La realidad es que el club en su momento emitirá y dará información respecto a eso, no tengo nada más que decir, la verdad”.

Los Pumas visitarán a Cruz Azul en la última fecha del Apertura 2025 para definir su futuro en el Play-in de cara a la Liguilla del torneo de la Liga MX.