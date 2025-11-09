Video Resumen | Pumas remonta, le quita el invicto en casa a Cruz Azul, y clasifica al Play-In

Cruz Azul recibió a Pumas en partido correspondiente a la Jornada 17 del Apertura 2025, duelo en el que uno se disputaban el liderato general y otro su boleto al Play-in.

Los de la UNAM sorprendieron al irse al frente en el marcador con un golazo de Jorge Ruvalcaba, quien recibió el esférico y sin dejarlo caer disparó de derecha para vencer a Kevin Mier.

El ánimo universitario recibió un bajón importante tras la entrada fortuita de José Paradela sobre la pierna izquierda de José Juan Macías, quien no pudo continuar en el encuentro y fue llevado al vestidor.

Minutos más tarde, la Máquina y Gabriel Fernández pusieron orden en el campo de juego con el empate, el cabezazo fue potente y certero para dejar sin oportunidad a Keylor Navas en el fondo.

No habían pasado más de cinco minutos y una combinación de astucia y picardía en la ofensiva dejó solo al Toro que marcó su doblete y la voltereta sobre los universitarios ante la imposible atajada del arquero tico.

El momento polémico llegó cerca del final de la primera parte, en una jugada Kevin Mier quiso despejar el esférico y Adalberto Carrasquilla llegó barriendo y alcanzó a conectar el pie del portero, el silbante revisó el VAR y determinó dejar la tarjeta amarilla, lo que provocó la molestia de Nicolás Larcamón en el área de la Máquina.

En el complemento, ambas escuadras se anularon, Pumas buscó por todos los medios emparejar las cosas, y se abrió una ligera esperanza cuando Lorenzo Faravelli dejó a Cruz Azul con diez jugadores al recibir la tarjeta roja directa.

Llegó la luz para Efraín Juárez, una falta en los linderos del área sobre Cocó Carrasquilla fue cobrado como penalti y Alvaro Angulo cobró perfecto para empatar el marcador y con tiempo en el reloj se fueron con todo al ataque.

Y así pasó porque en un balón al área, se cumplió la regla de dos cabezazos termina en gol, ahí llegó Alan Medina que cerró la pinza para empujar el balón al fondo de las redes.