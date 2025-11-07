    América

    Aficionados de América y Toluca protagonizan pelea campal afuera de hotel de las Águilas

    Los americanistas llegaron para darle la serenata a su equipo y fueron recibidos por los escarlatas.

    Por:
    Alonso Ramírez.
    Video Reprobables hechos violentos entre seguidores del Toluca y América

    El próximo sábado se disputará el Toluca vs. América, juego por la Jornada 17 del Apertura 2025 de la Liga MX, no solo es el último de fase regular, se disputan un posible liderato general en la clasificación.

    Como es costumbre y al ser América, su afición se hizo presente en el hotel de concentración para hacer la tradicional “serenata” previo al partido, pero no contaron con que los recibirían supuestos barristas de los Diablos Rojos.

    PUBLICIDAD

    Diversos reportes y videos en redes sociales muestran el ataque y la batalla campal que se vivió de un momento a otro a las afueras del recinto, y en el cual no hubo intervención de la policía, así le denunciaron los usuarios en redes.

    En otro de los clips se ve a uno de los aficionados azulcremas con heridas en la cabeza derivados de un botellazo.

    Terminada la pelea, los aficionados de las Águilas se resguardaron en las instalaciones del hotel y los empleados de este les solicitaron que se quedaran para evitar un nuevo conflicto.

    La afición de América vivió una cosa similar, pero esta fue en las inmediaciones del Estadio Alfonso Lastras, previo al partido ante Atlético de San Luis.

    El conjunto de los Escarlatas y los de Coapa llegan con 34 puntos, en segundo y tercer puesto respectivamente, solo un punto debajo de Cruz Azul.

    Video ¡Sin filtro! Piero Quispe revela que no quería irse y que Pumas lo obligó a salir

    Más sobre Liga MX

    1 min
    Chivas tuvo un repunte espectacular en la segunda parte del Apertura 2025

    Chivas tuvo un repunte espectacular en la segunda parte del Apertura 2025

    1 min
    Chicharito, consejero personal de ‘Hormiga’ González y de los jóvenes en Chivas

    Chicharito, consejero personal de ‘Hormiga’ González y de los jóvenes en Chivas

    2 min
    Efraín Juárez no dio declaraciones sobre la salida de Aaron Ramsey de Pumas

    Efraín Juárez no dio declaraciones sobre la salida de Aaron Ramsey de Pumas

    1 min
    La verdad sobre James Rodríguez como posible refuerzo de América

    La verdad sobre James Rodríguez como posible refuerzo de América

    1 min
    Sergio Ramos y André-Pierre Gignac nos regalaron un momento tenso en el Clásico Regio

    Sergio Ramos y André-Pierre Gignac nos regalaron un momento tenso en el Clásico Regio

    Relacionados:
    AméricaToluca

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Cómplices
    Gratis
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    El Conquistador: Luna de miel extrema
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX