El próximo sábado se disputará el Toluca vs. América, juego por la Jornada 17 del Apertura 2025 de la Liga MX, no solo es el último de fase regular, se disputan un posible liderato general en la clasificación.

Como es costumbre y al ser América, su afición se hizo presente en el hotel de concentración para hacer la tradicional “serenata” previo al partido, pero no contaron con que los recibirían supuestos barristas de los Diablos Rojos.

Diversos reportes y videos en redes sociales muestran el ataque y la batalla campal que se vivió de un momento a otro a las afueras del recinto, y en el cual no hubo intervención de la policía, así le denunciaron los usuarios en redes.

En otro de los clips se ve a uno de los aficionados azulcremas con heridas en la cabeza derivados de un botellazo.

Terminada la pelea, los aficionados de las Águilas se resguardaron en las instalaciones del hotel y los empleados de este les solicitaron que se quedaran para evitar un nuevo conflicto.

La afición de América vivió una cosa similar, pero esta fue en las inmediaciones del Estadio Alfonso Lastras, previo al partido ante Atlético de San Luis.

El conjunto de los Escarlatas y los de Coapa llegan con 34 puntos, en segundo y tercer puesto respectivamente, solo un punto debajo de Cruz Azul.