Video Ramos y Gignac se encaran y protagonizan el momento del partido

Una edición más del Clásico Regio se vivió en la jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga MX, el escenario fue la cancha del Gigante de Acero y el resultado fue un empate a un gol en un partido agradable lleno de emociones.

Las expulsiones de Jorge’ Corcho’ Rodríguez por Rayados y la de Jesús Angulo por Tigres marcaron el rumbo del encuentro, que estuvo intenso en todo momento y en todos los sectores del campo de juego.

PUBLICIDAD

Sergio Canales y Ángel Correa marcaron las anotaciones del encuentro, pero lo que sobresalió en en campo fue una discusión que se vivió entre Sergio Ramos y André-Pierre Gignac.

Una falta de Germán Berterame en medio campo sobre Joaquim Pereira desató la bronca, los jugadores de Tigres llegaron pidiendo la tarjeta al silbante, mientras que los de Rayados pedían lo contrario, ahí aparecieron Ramos y Gignac intercambiando palabras, pero al final se dieron un abrazo entre sonrisas.

En la última fecha del Apertura 2025, los de la UANL recibirán a Atlético de San Luis y Monterrey visitará a Chivas, ambos duelos de alto calibre para definir su lugar en la Liguilla del torneo de la Liga MX.