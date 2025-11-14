A seis días de dirigir su primer partido con los Tuzos del Pachuca, la institución de Hidalgo confirma al argentino Esteban Solari para dirigirlos en el partido de Play-in ante Pumas de la UNAM, que se juega el próximo jueves 20 de noviembre.

Jaime Lozano fue destituido al concluir la temporada regular, al perder en la última jornada ante Santos Laguna por 1-0 y confirmar el mal cierre de campaña. La directiva tomó cartas en el asunto y despidió al estratega mexicano.

El argentino ya ha tenido relación con el Grupo Pachuca, ya que en alguna ocasión dirigió al Everton de Chile, mismo al que logró clasificar a la Copa Sudamericana, para dejar un buen sabor de boca entre los directivos.

Los detalles del contrato no se dieron a conocer, por el momento su primer reto se llama Pumas en el Play-in.