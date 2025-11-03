    Guadalajara

    Chicharito, consejero personal de ‘Hormiga’ González y de los jóvenes en Chivas

    Javier Hernández no ha dejado de jugar en el Guadalajara, esto es lo que ha realizado ante Pachuca.

    Por:
    Alonso Ramírez.
    Video ¡Ojo! Chicharito responde a las críticas con estas acciones en la cancha

    Si bien el paso de J avier Hernández en su segunda etapa con Chivas no ha sido nada espectacular en cuanto a números, cada juego se da a conocer que la situación de Chicharito no es como todos piensan.

    La tarde-noche del domingo pasado, Chivas derrotó a Pachuca en la Jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga MX, victoria que les sirvió para asegurar un lugar en la Liguilla como el sexto lugar, aunque todavía podría mover su lugar en la clasificación tras el choque con Monterrey.

    En ese duelo, Chicharito no tuvo minutos, pero un video en redes sociales reveló su labor con el equipo. Se le vio aconsejando a Armando ‘Hormiga’ González, el actual goleador de Guadalajara, además de dar indicaciones a otros de sus compañeros que se acercaron con él en la línea de banda.

    Esto es parte de lo que reconoció Gabriel Milito, técnico de Chivas en la conferencia de prensa tras el encuentro en el Hidalgo, donde también habló del joven goleador del Rebaño Sagrado.

    Mucho se hablado de la influencia que puede tener el experimentado Javier Hernández con los jóvenes del equipo, pero se ha visto más marcador con Armando, ya que juegan en la misma posición y el joven admira a Balcázar.

    Ahora, Chivas podría ingresar a la Liguilla de forma directa, pero antes debe sacar un buen resultado cuando reciba a Rayados en la Jornada 17 del Apertura 2025, en donde se definirán los puestos y quedarán definidos los cruces de Play-in.

    Video ¿Gracias a Chicharito? Milito destaca aporte de CH14 en goles de la Hormiga

    Relacionados:
    GuadalajaraJavier HernandezArmando González

