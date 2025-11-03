    Guadalajara

    Chivas tuvo un repunte espectacular en la segunda parte del Apertura 2025

    Gabriel Milito tiene en sus manos el cerrar la fase regular satisfactoriamente con el pase directo a la Fiesta Grande.

    Por:
    Alonso Ramírez.
    Video ¡Embalados! El repunte de Chivas de la mano de Milito

    Chivas tiene el boleto directo a la Liguilla en sus manos gracias a la victoria como visitante sobre Pachuca en la Jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga MX.

    El equipo que dirige Gabriel Milito remontó de forma extraordinaria en la segunda parte de la temporada regular, del puesto 16 está por amarrar la sexta posición del campeonato al sumar 22 puntos en los últimos 10 partidos.

    Todo comenzó en la octava fecha cuando venció por 2-1 al América en el Clásico Nacional, también derrotó a Necaxa, Puebla, Pumas, Mazatlán, Atlas y Pachuca, solo perdió con Toluca y Querétaro, además del empate con Tigres.

    En la última fecha de la fase regular, los tapatíos necesitan ganar o empatar para quedarse con esa sexta posición, de perder tendría que esperar que Juárez no gane por una diferencia amplia de goles para mantener la ventaja sobre ellos.

    “Chivas tiene un buen plantel, simplemente era generar confianza, trabajar mucho para darle forma a lo que pretendemos jugar, muy contento por los últimos partidos, el rendimiento, ahora nos queda un solo partido contra un gran rival en casa a ver si podemos hacerlo bien y asegurar la clasificación”, señaló Gabriel Milito al finalizar el encuentro en el Hidalgo.

    Este buen ritmo del conjunto Rojiblanco también tiene mucho que ver con la racha goleadora de Armando ‘Hormiga’ González, quien ha sido ‘ayudado’ por Javier ‘Chicharito’ Hernández.

    Guadalajara tiene la posibilidad de culminar satisfactoriamente el torneo regular y pasar lista entre los clasificados directos a la Liguilla del Apertura 2025.

    Video ¡Ojo! Chicharito responde a las críticas con estas acciones en la cancha

