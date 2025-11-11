El sábado pasado en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla se dio una jugada que levantó la polémica en la Liga MX, esta se dio en el partido entre Cruz Azul y Pumas en la que el portero de la Máquina terminó fracturado.

Adalberto ‘Coco’ Carrasquilla intentó tapar el despeje de Kevin Mier y terminaron impactando sus piernas, el jugador de la UNAM no fue expulsado y el arquero salió del campo de juego y no podrá jugar más en el torneo.

Ante esta situación, la mesa de Tercer Grado Deportivo debatió sobre el tema, estuvieron de acuerdo en que era expulsión, pero lanzaron la pregunta si fue intencional o imprudente.

Así lo cuestionó David Faitelson, quien consideró que el jugador no debió terminar el partido, pero que si fue irresponsable y entra la duda sobre si fue imprudencia o fue con la intención de lastimar a su compañero de profesión.

“Pero cómo estás tan seguro de que el panameño ha sido malintencionado, creo que a mí me parece que es imprudente e irresponsable, porque si yo sé que puedo causarle a un compañero de trabajo una herida, no me tiro así en otra zona intrascendente del campo, porque era una salida que hacía el tapar el despeje”.

“Pero yo creo que ahí está el tema de Carrasquilla, está en eso, nunca un árbitro, ni la tecnología más avanzada de del futbol puede saber qué es lo que está pensando alguien, en la cabeza, por eso se dicen, saben qué, señores, no importa si es intencional o sin intención, era roja de manual”.

“Tenía que ser una roja con intención o sin intención, ahora sí, para el tema de si debe ser inhabilitado hasta que regrese Mier, si me parece que podríamos entrar en un análisis mucho más detallado sobre si él tenía intención o no intención de hacerlo”.