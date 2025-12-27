Liga MX El millonario negocio del Necaxa por este jugador que apunta a migrar al extranjero Este mediocampista de 21 años de edad apenas suma un semestre en la Liga MX y ya ‘enamoró’ a este exseleccionador de México.

Video El millonario negocio de Necaxa con este argentino que apunta al extranjero

Los Rayos del Necaxa son conocidos por su tacto para los negocios y de cara a la Liga MX Clausura 2026 no parece ser la excepción, pues en pleno mercado invernal ya han dado de baja a tres elementos, dos de ellos hacia el Club León.

Uno de los casos más sonados es el de Agustín Palavecino, quien estuvo en el radar tanto del Cruz Azul como del América, pero que todo parece enfriarse conforme el tiempo avanza hacia el nuevo semestre futbolístico.

Necaxa, que no ha logrado despuntar en el futbol mexicano desde la llegada de Eva Longoria una de las principales inversionistas en el club, y que ya presumió su nueva playera hacia el Clausura 2026, parece que mantendrá su personalidad de no continuidad y mucho negocio con sus mejores elementos.

LA NUEVA JOYA DEL NECAXA QUE APUNTA A SALIR DEL EQUIPO PARA EL CLAUSURA 2026

Hay un jugador que si bien no acaparó demasiado los reflectores, sus 14 partidos en el semestre pasado confirman su continuidad y valía dentro de la cancha, además de marcar un gol en la visita al Atlas dentro de la pasada Jornada 11.

Se trata del mediocampista argentino de 21 años de edad Tomás Jacob y quien salió de Newell’s Old Boys de su país el que ha llenado el ojo al estratega Gerardo ‘Tata’ Martino, quien volvió al Atlanta United de la MLS.