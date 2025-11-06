Gerardo 'Tata' Martino regresa al Atlanta United, club con el que ya fue campeón de la MLS Cup 2018.

Así lo anunció la propia institución en sus redes sociales con un video titulado: " Tata Martino. Un nuevo capítulo está a punto de comenzar".

La posición que ahora ocupa el técnico argentino, estaba vacante luego del cese de Ronny Deila que únicamente estuvo al frente del equipo una temporada en la que sumó 28 puntos.

Y finalizó en la posición 14 de la Conferencia Este con lo que no le alcanzó para avanzar a los Playoffs.

Martino, ya estuvo en el cargo en las campañas 2017 y 2018, en la segunda, además del título, impuso récord de puntos con 69.

Con 62 años de edad, Martino cuenta con una trayectoria en los banquillos de más de 25 años. Ha dirigido, entre otros equipos al FC Barcelona, Newell's Old Boys, Libertad y Cerro Porteño, Así como a las selecciones de México, Paraguay y Argentina.

Su club más reciente fue el Inter Miami de Lionel Messi. Del que estuvoi al frente en las campañas 2023 y 2024. Con el conjunto de Florida ganó la Leagues Cup en el 2023 y el Supporters' Shield en el 2024.