    El refuerzo que América pretende para la Liga MX Clausura 2026

    De cara al próximo torneo de Liga MX, los nombres y rumores sobre supuestos refuerzos comienzan a tomar fuerza al entrar al mercado de invierno.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Video El refuerzo bomba que puede llegar al América para el Clausura 2026

    Las Águilas del América están clasificadas a la Liguilla del Apertura 2025 y a falta de dos jornadas aún aspiran a terminar el torneo regular como líderes, pero todo ello comienza también a nublarse de cara al próximo mercado de invierno y con la llegada de rumores para el siguiente año.

    Se ha hablado de Helinho, delantero del Toluca; así como de James Rodríguez, de quien se sabe no continuará con el León, ambos como posibles refuerzos de las Águilas para el siguiente semestre futbolístico en México.

    Sin embargo, de acuerdo a Julio Ibáñez en Insiders de TUDN, América sí pretende reforzar una zona de la cancha, pero no hay nombres determinantes en esa búsqueda aún, aunque sí uno que suena como posible opción.

    “No es el momento en el cual la directiva esté enfocado de si esos rumores son o no. En su momento era opción buscar a alguien por la derecha, pero con la renovación de Brian Rodríguez lo puedes tirar por ese costado y ya tienes a dos, con Alejandro Zendejas.

    Cuando Sebastián Cáceres estuvo muy cerca de ir a jugar a Inglaterra habían buscado a un hombre de media cancha, entonces; sí veo muy probable que en enero llegue Palavecino.

    “Hay que esperar sí dentro de los planes de modificar está buscar a alguien de media cancha y sí creo que va a llegar alguien de media cancha”, indicó Julio Ibáñez en Insiders de TUDN.

    Agustín Palavecino juega en el Necaxa desde que llegó a la Liga MX en el Apertura 2024 y es un elemento vital para los Rayos, su calidad ha llamado la atención de varios clubes importantes del futbol mexicano y es por ello que se perfila como una opción en Coapa.

