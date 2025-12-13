    Liga MX

    ¡Deadpool se pone la playera del Necaxa para el Clausura 2026!

    Los Rayos sacarán una playera en honor al antihéroe de Marvel Comics, que protagoniza Ryan Reynolds, propietario del equipo.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
    Video ¡Deadpool se pone la playera del Necaxa!

    El Necaxa pondrá a la venta una edición limitada de un uniforme inspirado en el personaje de Marvel Comics, Deadpool. Los Rayos, que tienen en Martín Varini a su próximo director técnico, sorprendieron a sus aficionados con esta playera.

    La colaboración entre el equipo de futbol y el personaje viene de uno de los propietarios del equipo, el actor Ryan Reynolds, quien da vida a Deadpool en el cine de Hollywood

    La marca deportiva que viste a los Rayos fue la encargada de dar a conocer la línea de ropa en donde se aprecian los colores rojo y blanco del club con ilustraciones en negro alusivas al personaje del cine.

    PUBLICIDAD

    El frente lleva el icónico logo de Deadpool, mientras que las mangas y costados incorporan detalles negros y rayos eléctricos que recuerdan el apodo del club y al antihéroe de Marvel.

    En la nuca aparece la frase Maximum Effort, en alusión a la saga cinematográfica protagonizada por Ryan Reynolds, quien junto a Rob McElhenney es copropietario del Necaxa desde el 2024.

    La colección va más allá de la playera: incluye calcetas, pulseras, tazas, pijamas y gorras. El precio del jersey es de 1,599 para adulto y 1,199 para niño.

