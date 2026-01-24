Liga MX ¿Mensaje de despedida? Pulido publica un texto que parece un adiós de Chivas El delantero no entra en planes de Gabriel Milito y en pleno receso de la Liga MX publicó un texto que da mucho que pensar.

Video Suena a despedida, así fue el mensaje de Alan Pulido que genera expectativa

En el arranque de la Liga MX Clausura 2026, Gabriel Milito, director técnico de Chivas, confesó en plena conferencia de prensa tras el partido contra Pachuca que no contaba en sus planes con Alan Pulido ni con Erick Gutiérrez, a quienes aún no les encuentran acomodo.

Sin embargo, en las recientes semanas se habla de una posible transferencia del delantero a Rayados de Monterrey por lo que resta del torneo, algo que aún no se confirma y mucho menos se oficializa, pero que comenzó a tomar fuerza tras una publicación del jugador.

PUBLICIDAD

Este sábado, Alan Pulido publicó un mensaje en las historias de su cuenta personal de Instagram en el que dice: “Nos fuimos” con un emoji de ojitos y acompañado de una fotografía de un avión privado.

De acuerdo a los rumores, el jugador reportará en las próximas horas con Rayados para reforzar la delantera de Domenec Torrent, que en el arranque del torneo suma siete goles en tres partidos y luego de irse en blanco en la Fecha 1 en la derrota ante el campeón Toluca.

La hipotética llegada de Alan Pulido al Monterrey se puede dar si se concreta la salida de Germán Berterame a Inter Miami para la temporada 2026 de la MLS y donde jugaría a lado del astro argentino Lionel Messi.