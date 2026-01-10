    Liga MX

    Milito confirma salida de Alan Pulido y Erick Gutiérrez de Chivas

    Además, el técnico del Rebaño habló sobre la posibilidad de fichar al 'Chucky' Lozano para el Clausura 2026.

    Por:Kevin R. Yu
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Milito sorprende y confirma salida de Pulido y Guti de Chivas!

    Tras vencer 2-0 al Pachuca en su debut en el Torneo Clausura 2026, el técnico Gabriel Milito confirmó que Alan Pulido y Erick Gutiérrez saldrán de Chivas en los próximos días.

    Pese a que fueron registrados por el Rebaño para el Clausura 2026, ambos jugadores no entraron en la convocatoria de Milito, quien explicó el por qué en rueda de prensa tras la victoria en el Estadio Akron con goles de la ‘Hormiga’ González y Daniel Aguirre.

    PUBLICIDAD

    “Hemos conversado con ellos, el club y yo en lo personal, les expliqué la situación como tiene que ser, dándoles mis argumentos del porqué no iban a continuar”, comenzó explicando el entrenador argentino.

    Más sobre Liga MX

    ¿Llega ‘Chucky’ Lozano a Monterrey? Ojo a lo que responde ‘Tato’ Noriega
    2 mins

    ¿Llega ‘Chucky’ Lozano a Monterrey? Ojo a lo que responde ‘Tato’ Noriega

    Liga MX
    Kevin Álvarez rompe el silencio sobre su 'ultimátum' para irse del América
    1 mins

    Kevin Álvarez rompe el silencio sobre su 'ultimátum' para irse del América

    Liga MX
    Chivas vs. Pachuca EN VIVO por el Clausura 2026 de Liga MX: ¡Triunfo del Rebaño Sagrado!
    61 Historias
    Liveblog

    Chivas vs. Pachuca EN VIVO por el Clausura 2026 de Liga MX: ¡Triunfo del Rebaño Sagrado!

    Liga MX
    'Loco' Abreu lo confirma: dirigirá a su hijo en los Xolos de Tijuana
    2 mins

    'Loco' Abreu lo confirma: dirigirá a su hijo en los Xolos de Tijuana

    Liga MX
    Liga MX: Pumas no descarta contratación del 'Chucky' Lozano
    2 mins

    Liga MX: Pumas no descarta contratación del 'Chucky' Lozano

    Liga MX
    En Brasil reportan que Anselmi contempla 'quitar' figuras a Cruz Azul
    1 mins

    En Brasil reportan que Anselmi contempla 'quitar' figuras a Cruz Azul

    Liga MX
    Monterrey vs. Toluca: horario y dónde ver el partido de Jornada 1 del Clausura 2026
    2 mins

    Monterrey vs. Toluca: horario y dónde ver el partido de Jornada 1 del Clausura 2026

    Liga MX
    Santos Laguna vs. Necaxa: horario y dónde ver el partido de la Jornada 1 del Clausura 2026
    2 mins

    Santos Laguna vs. Necaxa: horario y dónde ver el partido de la Jornada 1 del Clausura 2026

    Liga MX
    Liga MX, Atlas vs. Puebla, resumen, goles del partido de la Jornada 1
    1 mins

    Liga MX, Atlas vs. Puebla, resumen, goles del partido de la Jornada 1

    Liga MX
    América sufre el primer gol anulado del Clausura 2026 de la Liga MX
    1 mins

    América sufre el primer gol anulado del Clausura 2026 de la Liga MX

    Liga MX

    “El jugador tiene dos opciones, entenderla o no entenderla, pero la decisión era clara, firme y necesitábamos producir estas modificaciones que hicimos, pensando siempre en lo mejor para el club y también, de alguna manera, pensando en lo mejor para los jugadores que les tocó salir”, añadió.

    Erick Gutiérrez podría volver a Pachuca, club que lo debutó en Primera División, mientras que el futuro de Alan Pulido es incierto, aunque ha sido vinculado con Necaxa y Cruz Azul.

    Ambos se unirán a las bajas de Chicharito, Cade Cowell, Isaác ‘Cone’ Brizuela, Alan Mozo, Raúl Martínez y Teun Wilke. Para cubrir esas salidas, Chivas fichó a Brian Gutiérrez, Ángel Sepúlveda y Ángel Chávez, además del regreso de Ricardo Marín.

    ¿’Chucky’ Lozano, el último refuerzo de Chivas?

    Gabriel Milito también fue cuestionado sobre la posibilidad de fichar a Hirving ‘Chucky’ Lozano, quien podría regresar a la Liga MX de cara al Mundial 2026.

    Al ser cuestionado al respecto, el estratega de Chivas fue contundente: “No, esa posición estamos cubiertos, no tenemos intenciones de reforzarnos. Obviamente reconocemos la jerarquía del jugador, pero no necesitamos en esa posición.

    PUBLICIDAD

    “El plantel que ahora mismo conformamos, tenemos una buena combinación entre jugadores de experiencia y jugadores jóvenes”, sentenció.

    Video Milito se sincera sobre el posible fichaje de 'Chucky' Lozano con Chivas
    Relacionados:
    Liga MXGuadalajaraAlan PulidoÉrick GutiérrezGabriel Milito

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Toros Neza
    Gratis
    Casados con hijos
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX