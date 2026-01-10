Liga MX Milito confirma salida de Alan Pulido y Erick Gutiérrez de Chivas Además, el técnico del Rebaño habló sobre la posibilidad de fichar al 'Chucky' Lozano para el Clausura 2026.

Video ¡Milito sorprende y confirma salida de Pulido y Guti de Chivas!

Tras vencer 2-0 al Pachuca en su debut en el Torneo Clausura 2026, el técnico Gabriel Milito confirmó que Alan Pulido y Erick Gutiérrez saldrán de Chivas en los próximos días.

Pese a que fueron registrados por el Rebaño para el Clausura 2026, ambos jugadores no entraron en la convocatoria de Milito, quien explicó el por qué en rueda de prensa tras la victoria en el Estadio Akron con goles de la ‘Hormiga’ González y Daniel Aguirre.

“Hemos conversado con ellos, el club y yo en lo personal, les expliqué la situación como tiene que ser, dándoles mis argumentos del porqué no iban a continuar”, comenzó explicando el entrenador argentino.

“El jugador tiene dos opciones, entenderla o no entenderla, pero la decisión era clara, firme y necesitábamos producir estas modificaciones que hicimos, pensando siempre en lo mejor para el club y también, de alguna manera, pensando en lo mejor para los jugadores que les tocó salir”, añadió.

Ambos se unirán a las bajas de Chicharito, Cade Cowell, Isaác ‘Cone’ Brizuela, Alan Mozo, Raúl Martínez y Teun Wilke. Para cubrir esas salidas, Chivas fichó a Brian Gutiérrez, Ángel Sepúlveda y Ángel Chávez, además del regreso de Ricardo Marín.

¿’Chucky’ Lozano, el último refuerzo de Chivas?

Gabriel Milito también fue cuestionado sobre la posibilidad de fichar a Hirving ‘Chucky’ Lozano, quien podría regresar a la Liga MX de cara al Mundial 2026.

Al ser cuestionado al respecto, el estratega de Chivas fue contundente: “No, esa posición estamos cubiertos, no tenemos intenciones de reforzarnos. Obviamente reconocemos la jerarquía del jugador, pero no necesitamos en esa posición.

“El plantel que ahora mismo conformamos, tenemos una buena combinación entre jugadores de experiencia y jugadores jóvenes”, sentenció.